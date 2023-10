Barbara Schöneberger träumt vor großen Shows von Bombendrohungen

Von: Melanie Habeck

Barbara Schöneberger steht regelmäßig vor großem Publikum auf der Bühne – ganz wohl ist ihr dabei jedoch nicht. Jetzt gesteht die Moderatorin, welche Sorgen sie vor XXL-Shows plagen.

Berlin – Ob in der RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ oder auf der Bühne des Schlagerspektakels „Starnacht am Wörthersee“: Barbara Schöneberger (49) weiß, wie sie ihr Publikum um den Finger wickelt. Dabei führt der TV-Star mit seinen Moderationskünsten auch souverän durch große Shows. In ihrem Podcast verrät die Blondine jetzt jedoch, dass sie vor allem vor XXL-Events aus einem bestimmten Grund Respekt hat.

Trotz langjähriger TV-Erfahrung: Barbara Schöneberger sorgt sich vor Großveranstaltungen

Erst kürzlich begeisterte die Moderatorin wieder das TV-Publikum: Bei „Verstehen Sie Spaß?“ legte Barbara Schöneberger (49) vor laufenden Kameras Designer Guido Maria Kretschmer (58) rein. Doch trotz ihrer langjährigen Fernseherfahrung ist Lampenfieber für die gebürtige Münchnerin kein Fremdwort. In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ spricht Barbara gemeinsam mit Komiker Mario Barth (50) über Großveranstaltungen. Dabei gesteht die 49-Jährige, dass sie im Vorfeld solcher Produktionen regelmäßig Ängste plagen.

„Ich bin zwiegespalten, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich denke mir: Boah, wenn jetzt der Veranstalter sagt ‚Bombendrohung‘. Nichts Schlimmes, aber keiner darf das Gebäude betreten und die Veranstaltung fällt aus. Davon träume ich eigentlich jedes Mal, bevor es losgeht“, erläutert Barbara Schöneberger ihre Sorgen. Der TV-Star moderiere daher viel lieber vor kleinerem Publikum.

Mario Barth kann Barbara Schönebergers Ängste gut nachvollziehen

Barbara Schönebergers Gesprächspartner Mario Barth kann die Gedanken des TV-Stars gut nachvollziehen. Auch bei ihm würden sich kurz vor Betreten der Bühne hin und wieder Zweifel regen. „Bei den Großveranstaltungen bei mir, so Waldbühne, Stadion, Mercedes-Benz-Arena, DVD-Aufzeichnung: Du hast nur einen Schuss. Wenn das nicht klappt, dann ist die DVD nicht. Da stehe ich dann so fünf Minuten vor Showbeginn und denke: Wärst du mal bei Siemens geblieben“, gibt der 50-Jährige zu.

Im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plaudert die Entertainerin regelmäßig über ihren Moderationsalltag. Kürzlich erinnerte sie sich dabei an eine besondere Anekdokte: Gemeinsam mit Günther Jauch (67) schlief Barbara Schöneberger in einem Leichenwagen. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ (barbaradio.de, Folge 257)