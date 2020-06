Bastian Schweinsteiger muss bei Instagram derzeit gleich mehrfach Spott ertragen. So auch auf seinem neuesten Foto.

Update vom 3. Juni 2020: Als Profifußballer hat Bastian Schweinsteiger die WM, die Champions League und gleich mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen. Nach der aktiven Karriere versucht sich der Oberbayer nun gleich in mehreren Metiers: Neben seinem Job als TV-Experte und der Hauptrolle in einer Doku, die am Freitag anläuft, ist der 35-Jährige auch unter die Autoren gegangen. Zusammen mit Kumpel Felix Neureuther brachte der Oberbayer ein Kinderbuch heraus. In „Zwei Freunde im Fußballfieber“ erzählen die Sportler die Geschichte eines Turniers unter den Tieren im Wald. Eigentlich sollte das Buch die richtige EM flankieren - diese wurde wegen der Corona-Krise aber verschoben.

„In unserem Buch lernt ihr wichtige Dinge wie zum Beispiel Fairplay, Hilfsbereitschaft und Einsatzwillen“, erzählt Schweinsteiger. Nachdem er als Husky Basti schon Gast in den ersten Büchern von Neureuther (36) alias Fuchs Ixi war, sind diesmal beide die Hauptprotagonisten. Daneben gibt es tierische Gast-Auftritte von Schweinsteigers ehemaligen FC-Bayern-Teamkollegen David Alaba und Arjen Robben, Bundestrainer Joachim Löw und Reporter-Legende Gerd Rubenbauer.

„Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger wissen, dass Kinder mit dem Ball am Fuß auch fürs Leben lernen“, schrieb Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der ein Vorwort zu dem Buch beitrug. „Weil es - egal in welcher Situation - am besten gemeinsam geht.“

Die Erlöse des Buches der Ex-Profis, die schon seit Kindheitstagen befreundet sind, gehen an gemeinnützige Einrichtungen.

Update vom 29. Mai 2020: Großen Respekt: Bastian Schweinsteiger hat die 10-Millionen-Follower-Grenze bei Instagram geknackt. Das nutzt er zum Anlass für eine Ansprache. In einem Video wendet er sich auf Deutsch und Englisch an die Fans: „Hallo Fans. 10 Millionen! Wahnsinn!, das bedeutet mir ganz, ganz viel. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis bald. Euer Basti“

Update vom 23. Mai 2020: Das Leben des Ex-Fußball-Stars Bastian Schweinsteiger scheint gerade ein neues Kapitel zu schreiben. Nachdem sich Fans zunächst über Schweinis ergraute Haarpracht amüsiert hatten, um sich dann über seine Nutzung eines „Rentner“-E-Bikes lustig zu machen, folgt nun die Verfilmung seines Lebens durch Til Schweiger. Ob sein bisheriges „Lebenswerk“ für eine Dokumentation über den 35-Jährigen nicht etwas zu verfrüht kommt? Neuerdings-Dokumentarfilmer Til Schweiger sieht das überhaupt nicht so.

In einem Interview mit der Bild lobte er nun sogar Schweinis schauspielerische Qualitäten: „Ich glaube, dass Basti Talent zum Schauspieler hätte.“ Im gleichen Atemzug hält er dann auch noch einen Kommentar über die Haare des Fußballers parat: „Zum Glück hat Basti aber nicht mehr diese verrückten Frisuren wie früher“ - und spielt damit möglicherweise auf dieses Prachtexemplar an.

Schweinsteiger (Ex-FC-Bayern): Zeigt in Lebens-Doku seine emotionale Seite

Neben seinen Haaren zeigt Schweini wohl in dem Dokumentarfilm auch seine emotionale Seite. Eine Szene, in der er bei seinem Abschied in Orlando weinte, wollte er zuerst rausgeschnitten haben. Letztlich konnte ihn Schweiger jedoch von ihr überzeugen: „Die Szene ist wirklich der emotionale Höhepunkt des Films! Ich habe zu Bastian gesagt ‚Wenn du uns das nicht freigibst, dann ist der Film nur noch halb so gut!‘“. Neben diesem intimen Moment wird es zudem noch private Einblicke in die Hochzeit mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic geben. Einen weiteren Kinderwunsch schließt der Fußballer derzeit wohl auch nicht aus, wie er im Interview verrät.

Schweinsteiger (Ex-FC-Bayern): Erneut Spott nach Foto! Fans bemerken ein Detail

Update vom 22. Mai 2020: Was haben einige Follower* denn momentan gegen Bastian Schweinsteiger? Oder ist das alles eher liebevoll gemeint? Der Ex-FC-Bayern-Star sieht sich derzeit diversen Frotzeleien ausgesetzt bei Instagram*. So auch auf seinem neuen Foto. Dieses zeigt ihn bei traumhaftem Wetter mit breitem Grinsen und Fahrradhelm. „Perfektes Wetter für eine Radl-Tour“, schreibt er. Doch Fans fällt auch was auf: Das Gefährt, mit dem er posiert, ist ein E-Bike.

„Ex-Profi-Sportler fährt mitm Elektrobike. Besser geht‘s nicht“, schreibt ein Fan mit Tränen lachendem Emoji. „Wie jetzt schon E-Bike benutzen? Ist die Ausdauer so weit unten“, fragt ein anderer mit Zwinkersmileys. „E-Bike? Lazy git“ (etwa: „Fauler Sack“) heißt es auf Englisch. „Rentner?“, meint ein anderer.

Doch die Wahrheit ist eine andere: Der Post ist als „bezahlte Partnerschaft“ mit dem Hersteller des Rads markiert. Insofern posiert Schweinsteiger mit dem E-Bike eher nicht (nur), weil er persönlich so drauf steht.

Schweinsteiger schockt seine Fans mit neuem Foto - Manche werden richtig böse

Unser Artikel vom 16. Mai 2020:

München - Auch seit seinem Karriereende läuft es für FCB-Ikone Bastian Schweinsteiger prächtig. Der Weltmeister von 2014 durfte sich im vergangenen Sommer über die Geburt seines zweiten Sohnes freuen. Er und Ehefrau Ana Ivanovic scheinen unzertrennlich.

Seine ruhmreiche Karriere findet nun auch den Weg auf die große Leinwand. Es wird schon bald eine Dokumentation über die erfolgreiche Laufbahn des ehemaligen Bayern-Kapitäns zu sehen sein. Noch einmal dürfen sich die Fans ansehen, wie er mit DFB und FC Bayern Titel sammelt*.

Bastian Schweinsteiger schwelgt in Erinnerungen - an den FC Bayern und an Tage mit seiner Frau

Überhaupt schwelgt Schweinsteiger derzeit offenbar gerne in Erinnerungen. Zum Geburtstag von Jupp Heynckes schrieb er der Trainer-Legende* einen rührenden Brief, in dem er sich die gemeinsame Zeit mit „Don Jupp“ noch einmal vor Augen führt.

Diesem Motto blieb er auch am Muttertag treu. Neben dem Hashtag „throwback“ postete er ein Foto von sich und seiner Ehefrau auf Instagram*. Wirklich alt sieht der romantische Schnappschuss aber nicht aus.

+ Bastian Schweinsteiger auf einem Foto aus dem Jahr 2017. © dpa / Andrew Katsampes

Instagram-Foto von Bastian Schweinsteiger und seiner Ehefrau: Haarpracht der FCB-Ikone sorgt für Witze

Klar, die Fans freuen sich über das nette Foto von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic. Allerdings sticht ihnen die Haarpracht des Ex-Nationalspielers direkt ins Auge. Und so mischen sich einige Frotzeleien unter die unzähligen Liebes-Bekundungen auf Instagram.

„Der weiße Pudel“, nennt ihn sogar ein Follower in Anlehnung an den Spitznamen von Frankreich-Legende Zinédine Zidane. Der Grund für den Witz liegt auf der Hand. Mit zottigen, weißen Harren grüßt er in die Kamera. Was viele dennoch nicht vom schmeichelhaften Statement abhält: „Was für ein schöner Mann.“ „Der neue Richard Gere“, ist auch zu lesen.

„Steht dir gut, das Senioren-Blond“, verpackt eine Instagram-Userin ihr Kompliment aber mit einem Zwinkern. Andere sind weniger galant. „Basti! Du siehst aus wie ihr Vater“, schießt es aus einem Fan hinaus. „Jetzt wird es aber langsam wirklich Zeit für den Friseur, oder?“ fragt ein anderer rhetorisch.

Fans erlauben sich Späße über Basti Schweinsteiger - sie sind aber wohl nicht böse gemeint

Alles in allem scheint Schweini auch mit der grauen Mähne gut anzukommen. Von den Anfängen seiner Karriere* kennt man ihn schließlich auch noch im ähnlichen Strohblond. „Jetzt wirst aber langsam grau“, werden sich viele den Wünschen dieses Fans anschließen, „Legende, bleib gesund, du und deine Familie.“

Schweinsteiger feierte einst mit Philipp Lahm großartige Erfolge - auch der DFB-Ehrenspielführer überraschte mit einem Instagram-Foto.

Bastian Schweinsteiger hegt schon Gedanken an eine Rückkehr ins Fußballgeschäft und seine Frau bringt ihn als Trainer ins Spiel.

