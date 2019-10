Beatrice Egli wird in München fürs TV übel mitgespielt - danach ist sie den Tränen nahe: „Hatte echt Angst“

Bei ihrem Konzert im Münchner Circus Krone wurde Schlagerstar Beatrice Egli Opfer der ARD-Sendung „Verstehen Sie Spaß“. Während sie die Verlade auf der Bühne noch tapfer meisterte, zeigt sich die Sängerin einen Tag später geschockt.

München - Live bei ihrem Konzert am Samstag im Münchner Circus Krone wurde Schlagerstar Beatrice Egli Opfer der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“. Die 31-Jährige setzte gerade zu ihrem Hit „Rock mis Härz“ an, als plötzlich eine Horde Rocker auf die Bühne stürmte. Anfangs ließ sich die Sängerin nichts anmerken, tanzte mit den ungebetenen Gästen und machte gute Miene zum bösen Spiel. Doch spätestens, als die Rocker am Ende des Songs sogar noch eine Gitarre zerlegten und erboste Rufe aus dem (natürlich eingeweihten) Publikum ertönten, wirkte der Schlagerstar sehr verunsichert.

Als Guido Cantz über eine Live-Schalte im Circus Krone die Situation endlich auf- und Beatrice Egli erlöste, war der Schlagersängerin die Erleichterung deutlich anzumerken. „Guido, du hast mich voll erwischt“, ruft sie dem Moderator lachend entgegen.

Beatrice Egli von „Verstehen Sie Spaß?“-Falle geschockt

Doch ganz so lustig war die Verlade für die 31-Jährige wohl doch nicht. Denn wie sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story (die immer nur 24 Stunden zu sehen ist) am Sonntag mitteilte, ging ihr die Aktion richtig an die Nieren. „Ich bin so platt. Ich bin durchgerockt und von gestern noch ziemlich geschockt“, beginnt sie den Tränen nahe und sichtlich abgekämpft an ihre Fans gerichtet. „Auch wenn man das mir auf der Bühne nicht immer gleich ansieht, denn ich versuche auf der Bühne immer allen das Gefühl zu geben, dass ich‘s im Griff hab‘ und, dass alles ok ist“, fährt sie fort. „Gestern wurde ich geprankt von Guido Cantz bei ‚Verstehen Sie Spaß?‘. Es waren plötzlich so 20 Rocker auf der Bühne. Und ich war so ‚Ohhh, was passiert hier?‘“.

Beatrice Egli: “Ich hatte auch echt Angst“

Dann berichtet Beatrice Egli, dass ihr die Aktion ziemlich zugesetzt habe. „Ich hatte auch echt Angst, wenn ich ehrlich bin.“ Die hätte sie aber versucht, nicht zu zeigen. „Die Leute dürfen nicht selber Angst bekommen. Denn wenn über 1000 Menschen Angst bekommen, dann wär‘ das nicht gut“, so Egli nachdenklich. „Aber ich gebe zu: Es war heavy, echt heavy.“

Von ihren Followern erhält die Sängerin massenhaften Lob für ihre „coole und professionelle“ Reaktion. Vielen ihrer Fans hat der Schlagerstar auch einfach leid getan, wie in den Kommentaren zu lesen ist.

