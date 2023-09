Ohrfeige auf dem Oktoberfest: Model Sarah Brandner wurde bedrängt

Von: Melanie Habeck

Teilen

In München ist der Startschuss für das Oktoberfest 2023 gefallen. Auch für Sarah Brandner zählt die Wiesn zum Pflichtprogramm. Im IPPEN.MEDIA-Gespräch erinnert sie sich nun an einen unschönen Vorfall.

München – Seit Samstag (16. September) dreht sich auf dem Oktoberfest in München wieder alles um Tracht, Bier und Kaiserschmarrn. Auch Model Sarah Brandner (34) ist bei der Wiesn dabei und freut sich auf ausgelassene Stunden mit Freunden und Bekannten. In den vergangenen Jahren hat die Ex-Freundin von Bastian Schweinsteiger (39) aber nicht nur positive Erfahrungen auf der Theresienwiese gemacht.

Voller Körpereinsatz: Sarah Brandner erinnert sich an handfesten Oktoberfest-Zwischenfall

Bei der „Tiffany Wiesn“ im „Tiffany & Co.“-Store kann es Sarah Brandner kaum erwarten, dass das Oktoberfest endlich losgeht. „Es ist so ein bisschen ein Abschluss vom Sommer, das ist irgendwie ganz schön. So der Übergang in den Herbst, das mag ich. Und alle Freunde kommen zusammen, man trifft ganz viele. Über den Sommer waren alle verstreut und dann kommen alle nach München zurück“, gerät sie im Gespräch mit IPPEN.MEDIA ins Schwärmen.

Florian Silbereisen, Andreas Gabalier, Kai Pflaume: Die Stars auf dem Oktoberfest 2023 Fotostrecke ansehen

Doch auf dem Oktoberfest geht es nicht nur harmonisch zu, wie auch Sarah Brandner bereits feststellen musste. „Als ich noch jung war, da habe ich mich mal mit so einem älteren Herren angelegt. Der war extrem betrunken und dachte, der kann mir gleichzeitig von oben und unten ins Dirndl reingreifen“, erinnert sich die Moderatorin. Doch die Blondine wusste sich zu helfen: „Aus Reflex hab ich dem eine geschmiert. Und der war so perplex, der hat mir eine zurück geschmiert“, berichtet sie weiter. Heute kann die Münchenerin über den Vorfall lachen, denn glücklicherweise ist nichts weiter passiert: Das Sicherheitspersonal habe den Tumult kurzerhand aufgelöst.

Sarah Brandner freut sich jedes Jahr riesig auf das Oktoberfest. Im IPPEN.MEDIA-Interview erinnert sie sich nun jedoch an einen unschönen Zwischenfall: Vor einigen Jahren geriet sie mit einem Mann aneinander. © IPPEN.MEDIA & IPPEN.MEDIA

Weitere Meldungen vom Oktoberfest 2023 können Sie live im Ticker verfolgen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Sarah Brandner bei der „Tiffany Wiesn“ (16. September 2023)