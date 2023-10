„Um Himmels Willen“-Star Fritz Wepper beendet TV-Karriere für immer

Schauspieler Fritz Wepper schließt ein TV-Comeback aus. Das hat der „Um Himmels Willen“-Star nun in einem Interview deutlich gemacht: Der Schauspieler will von der Bildfläche verschwinden.

München – Fritz Wepper (82) hat sich mit TV-Projekten wie „Um Himmel Willen“ oder „Derrick“ einen Namen als Schauspieler gemacht. Jetzt hat der gebürtige Münchener aber offenbar genug von seiner öffentlichen Arbeit: Er kündigte an, seine Karriere endgültig auf Eis zu legen.

Comeback ausgeschlossen: „Um Himmels Willen“-Star Fritz Wepper beendet Karriere

Fritz Wepper und seine Ehefrau Susanne Kellermann (49) verraten im gemeinsamen Interview mit der „Bild am Sonntag“, dass der Schauspieler eine Rückkehr vor die Kamera ausschließt. Ihr gemeinsam geschriebenes Buch, „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“, welches am 17. Oktober im Goldegg-Verlag erscheint, soll das „allerletzte Projekt“ des Schauspielers sein, so Ehefrau Susanne.

„Das hat Fritz klar gesagt. Sein Vermächtnis. Es ist das, was er hinterlassen möchte“, so Kellermann. Und auch der Schauspieler selbst bestätigt gegenüber dem Boulevardblatt, dass er eine Rückkehr auf die Bildschirme nicht in Erwägung zieht. „Das habe ich abgeschlossen“, so Wepper im Interview.

„Um Himmels Willen“-Star Fritz Wepper besiegte 2022 den Krebs

Hinter dem „Um Himmels Willen“-Star liegen schwere Zeiten. Sein letzter Hund musste genau zu dem Zeitpunkt eingeschläfert werden, als der 82-Jährige im Krankenhaus gegen eine Krebserkrankung ankämpfte. „Das war schlimm. Er fehlt mir sehr“, gesteht Wepper, der sich Anfang 2021 einer Tumor-OP unterziehen musste, gefolgt von fünf Monaten Intensivstation. Im Sommer kam er in eine Rehaklinik an den Tegernsee bei München.

Nach 15 Monaten in Klinik und Reha durfte der Münchener zurück zu seiner Familie. „Ich musste mich kurz neu orientieren und fühlte mich sofort wieder pudelwohl daheim bei meinen Lieben“, erklärte Wepper im Juni 2022 gegenüber „Bild“.

Fritz Wepper hat sich als Schauspieler einen Namen gemacht. Jetzt verkündete der „Um Himmels Willen“-Star jedoch das Ende seiner Karriere. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Fritz Wepper und Susanne Kellermann sind seit 2020 verheiratet, ihre On-Off-Beziehung geht jedoch schon wesentlich länger. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die 2011 zur Welt gekommen ist. Aus seiner ersten Ehe (1979-2019) mit Angela von Morgen (19942-2019) stammt Tochter Sophie Wepper (41). Wie Fritz Wepper 2021 hatte auch Schlagerstar Heintje mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Verwendete Quellen: bild.de