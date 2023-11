Beliebter als sein Vater? In Singapur wird Prinz William gefeiert wie ein Popstar

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Massen von Fans hatten Prinz William schon am Flughafen in Singapur begrüßt. In seinem ersten Jahr als Prinz von Wales hat der Thronfolger die Herzen im Sturm erobert und wird gefeiert wie ein Popstar.

Singapur – Während Kate Middleton (41) in Windsor nach dem Rechten sieht, muss Prinz William (41) bei seiner Reise nach Singapur einen kühlen Kopf behalten, bei dem Wirbel, der derzeit um ihn bei der Verleihung des Earthshot Prize gemacht wird. Besonders das Verhalten der weiblichen Fans erinnern angesichts des Thronfolgers stark an frenetisches Feiern eines Popstars.

Seit Prinz William der Prinz von Wales ist fliegen dem dreifachen Vater die Herzen zu

Für Prinz William derart freudigen Empfänge an der Tagesordnung – Fans in Boston, New York, Warschau und Belfast waren im vergangenen Jahr bei seiner Anwesenheit außer sich vor Freude. Doch nach seinem 13-stündigen Flug, zeigte sich Prinz William in bester Stimmung ohne Starallüren und nahm sich zudem jede Menge Zeit für Fotos und um mit den Menschen zu sprechen, die einen Blick auf den beliebten Briten zu erhaschen versuchten.

Schaulaufen beim Royal Ascot: die besten Bilder der britischen Königsfamilie beim berühmten Pferderennen Fotostrecke ansehen

Der Sohn König Charles III. (74) war gekommen, um bei einer glamourösen Gala seinen inzwischen renommierten Earthshot Prize zu vergeben. Als weiterer Superstar neben dem Prinzen von Wales konnte die Schauspielerin Cate Blanchett (54), die in ihrem schimmernden Glitzerhosenanzug eine hervorragende Figur machte, gewonnen werden. Weitere Prominente vor Ort wie etwa „Ted Lasso“-Star Hannah Waddingham (49), der Emmy-Preisträger und „This Is Us“-Star Sterling K. Brown (47) sowie der australische Naturschützer Robert Irwin (19), Sohn des verstorbenen TV-Stars Steve Irwin (44, † 2006) gaben sich die Ehre

Wirbel um Prinz William Als er 1998 mit seinem Vater, dem heutigen König Charles und seinem Bruder Prinz Harry (39) Vancouver besuchte, wurde er von seinen jungen Fans wie ein Popstar empfangen.

Prinz Williams Erfolgsrezept: Kombination aus lustig, furchtlos, intelligent und mitfühlend

Prinz William wurde schon bei seiner Ankunft in Singapur am Jewel Changi Airport sehnsüchtig erwartet. Eine ganze Meute jubelte dem Thronfolger zu. © Jordan Pettitt/dpa

Anfang dieses Jahres suchte Markenexperte Nick Ede (49) bei MailOnline nach einer Begründung für den neuen Hype, der um Prinz William bei seinen jüngsten Engagements stattfindet. Er vermutet, dass William „lustig, furchtlos, intelligent und mitfühlend“ sei – eine Kombination, die dazu geführt habe, dass sich der Prinz seinen Weg in die Herzen von Fans auf der ganzen Welt erobert habe.

Zudem hat der Prinz die Mission eines Superhelden: Er hat den Earthshot Prize ins Leben gerufen und vergibt jedes Jahr ein Preisgeld in Höhe von 1,2 Millionen Dollar (1,1 Mio. Euro). Menschen sind dabei aufgefordert, ihre Ideen zur Reinigung der Luft, zum Schutz und Wiederherstellung der Natur, zur Belebung der Ozeane, zur Vermeidung von Abfall und zur Verbesserung des Klimas einzureichen. Mit den Geldern können die Projekte in die Tat umgesetzt und bekannt gemacht werden. Wegen seines großen Erfolges, vermuten viele, dass Prinz William schon nach dem Thron greift. Verwendete Quellen: people.com, Instagram, dailymail.co.uk