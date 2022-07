„Er ist bereits kollabiert“: Big-Brother-Star Alex Jolig hatte schweren Motorradunfall

Von: Jennifer Kuhn

„Big Brother“-Star Alex Jolig hatte einen Motorrad-Unfall in Bayern © Screenshot/instagram.com/alex.jolig

„Big Brother“-Star Alex Jolig verletzte sich bei einem Motorrad-Unfall in Bayern schwer. Der TV-Star befindet sich derzeit noch in einem Krankenhaus in Nürnberg. Seine Frau Britt steht ihm zur Seite.

Nürnberg - Große Sorge um Ex-„Big Brother“-Star Alex Jolig. Der 59-Jährige hatte einen schweren Motorrad-Unfall, während er mit Freunden gemeinsam durch Bayern gefahren ist. Nun meldet sich der TV-Star selbst zu Wort.

Ein Motorrad-Trip der im Krankenhaus endete. Es sollte für Alex Jolig ein Erlebnis mit seinen Freunden in Schlüsselfeld im Norden Bayerns werden - doch der Unfall mit seinem Motorrad machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Seine Ehefrau Britt äußerte sich nun zu diesem Vorfall.

Bei ca. 35 km/h verlor der TV-Star die Kontrolle über sein Fahrzeug und flog über den Motorrad-Lenker. „Alex hat sich eine Rippenreihenfraktur zugezogen, betroffen sind vier Rippen, die teils mehrfach gebrochen sind. Das ist sehr schmerzhaft und wird sehr langwierig“, hieß es in einem Statement seiner Ehefrau im Interview mit Bild.de. Sein aktueller Zustand ist derzeit noch schwach - er befindet sich aktuell noch in einem Krankenhaus in Nürnberg. „Anfang der Woche ist er bei dem Versuch, selbstständig die Toilette zu erreichen, kollabiert“, so die 55-Jährige.

Alex Jolig meldet sich nach Motorrad-Unfall aus dem Krankenhaus-Bett: „War mir eine Lehre“

Normalerweise trägt Alex immer eine Airbag-Weste, wenn er mit dem Motorrad unterwegs ist. Ausgerechnet an diesem Tag nicht - seine eigene war in Köln und vor Ort gab es keine. „Es war mir eine Lehre, nie wieder ohne Airbag-Weste“, kommentierte der 59-Jährige seine Instagram-Story. „Natürlich trug er Motorrad-Sicherheitskleidung, sonst wäre noch mehr passiert“, so seine Frau.

Vor wenigen Monaten war Alex Jolig noch mit seiner Ex Jenny Elvers bei „Prominent getrennt“ zu sehen. Der „Big Brother“-Star zeigte in einer TV-Show erstmals seine russische Adoptivtochter. Verwendete Quellen: Bild.de, instagram.com/alex.jolig