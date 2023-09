„Wenn du abnimmst, hast du mehr Erfolg“: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher wegen ihres Körpers angefeindet

Von: Lukas Einkammerer

Mit „Der Bergdoktor“ feiert Ronja Forcher als „Lilli Gruber“ große Erfolge. Doch abseits der Show hatte sie in den vergangenen Jahren mit Bodyshaming zu kämpfen.

Ellmau – Seit 2008 steht Ronja Forcher (27) als Lilli Gruber bei „Der Bergdoktor“ vor der Kamera und ist als ehrgeizige und sympathische Tochter von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 54) aus der Welt der ZDF-Heimatserie heute nicht mehr wegzudenken. Doch trotz der glänzenden Karriere, die sie in den vergangenen Jahren hingelegt hat – sei es im Fernsehen oder als Schlagersängerin – bekam sie am eigenen Leib die Schattenseiten des Promialltags zu spüren …

„Lilli fühlt sich wie eine gute Freundin an“: Ronja Forcher über „Bergdoktor“-Erfolg

Seit der ersten „Bergdoktor“-Folge am 06. Februar 2008 ist viel Zeit vergangen und aus Lilli Gruber ist in den 16 Staffeln, die die Erfolgsserie inzwischen verzeichnen kann, eine taffe, junge Frau geworden. Vor allem bei den jüngeren Zuschauern erfreut sich Ronja Forchers Rolle großer Beliebtheit – was die gebürtige Innsbruckerin im Interview mit bunte.de vor allem darauf zurückführt, dass Lilli „über all die Jahre eine Identifikationsfigur geblieben ist.“

„Jeder konnte sich in sie hineinversetzen, als sie Probleme in der Schule hatte, krank vor Liebeskummer war, nicht wusste, was sie beruflich machen will oder mal wieder Streit mit ihrer Familie hatte“, erklärt Ronja Forcher, „Für viele – auch für mich – fühlt sich Lilli wie eine gute Freundin an, die die eigenen Probleme nachvollziehen kann.“

Was ist Bodyshaming? In den vergangenen Jahren ist „Bodyshaming“ vor allem in den sozialen Medien leider immer mehr zum Begriff geworden. Darunter versteht sich, wenn der Körper einer Person diskriminiert oder zu beleidigt wird. Betroffen sind vor allem Frauen. Unterschieden werden kann dabei in Anfeindungen gegenüber dicker (Fat Shaming), dünner (Skinny Shaming) sowie alter oder behinderter Körper. (Quelle: marshmallow-maedchen.de)

„Zieh doch das an, das schmeichelt deiner Figur“: Ronja Forcher spricht über Bodyshaming-Erfahrung

Trotz der optimistischen Botschaft, die Ronja Forcher mit ihrer „Bergdoktor“-Rolle vermittelt, ist die „Meine Reise“-Interpretin in der Vergangenheit nicht nur auf Zuspruch gestoßen und musste sich vor allem Anfeindungen bezüglich ihres Körpers anhören.

„Auch ich habe, wie wahrscheinlich leider sehr viele Menschen da draußen, schon einmal Bodyshaming erlebt“, erinnert sie sich im Interview mit bunte.de. „Denn es gibt immer noch Leute, die glauben, sie können ungefragt ihrer Meinung abgegeben und sich in Sachen einmischen, die sie nichts angehen.“ Weiter erklärt Ronja Forcher: „Leider musste ich schon Sätze hören wie ‚Wenn du abnimmst, hast du mehr Erfolg‘ oder ‚Zieh doch das an, das schmeichelt deiner Figur.‘“

Heute ist Ronja Forcher im Fernsehen und auf den großen Bühnen zu Hause – musste sich in der Vergangenheit aber schon viele Anfeindungen anhören. © IMAGO/Future Image; IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

„Es gab bei mir keinen direkten Schlüsselmoment, es war vielmehr ein langer Prozess, der wahrscheinlich auch nie zu Ende geht“, blickt Ronja Forcher zurück, „Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich realisiert, dass ich jetzt die Wahl habe: Entweder stehe ich für den Rest meines Lebens wie ganz viele im Krieg mit meinem Körper oder ich fange an, ihn zu akzeptieren und ihn irgendwann zu lieben.“

Und genau das hat sie auch getan: „Heute behandle ich mich so, wie ich eine Freundin behandeln würde: Denn man würde doch nie auf die Idee kommen, einen Menschen, den man liebt, zu verbiegen und in eine Form zu quetschen, die eigentlich gar nicht passt.“

Schon Anfang kommenden Jahres startet die 17. „Bergdoktor“-Staffel, die mit einigen Neuzugängen in der Besetzung aufwarten kann. Verwendete Quellen: bunte.de, marshmallow-maedchen.de