„Bergretter“ Sebastian Ströbel bei Dreharbeiten: „Meine Zehen waren taub“

Von: Lena Zschirpe

Sebastian Ströbel musste einen Dreh für das ZDF abbrechen. © Barbara Bauriedl/ZDF

In der Rolle „Bergretter“-Chef Markus Kofler ist Schauspieler Sebastian Ströbel heikle Situationen gewohnt. Er musste aber auch schon einen Dreh abbrechen.

Dortmund – Als „Bergretter“-Hauptdarsteller ist Sebastian Ströbel einige gewohnt. Bei einem Dreh für das ZDF musste der Schauspieler allerdings die geplanten Umstände verändern, wie RUHR24 berichtet.

Für die zweiteilige Doku „Sebastian Ströbel – Meine Alpen“ sollte der Schauspieler ohne Schlafsack in einem Eisloch übernachten. Ziel war es, anschaulich zu zeigen, was in so einer Extremsituation zu tun ist. Doch auch für den Alpen-Fan waren die Bedingungen offenbar zu heikel.

Ströbel musste den geplanten Dreh schließlich abbrechen und doch zu einem Schlafsack greifen. „Denn meine Zehen waren taub", erzählt er im Interview. Dreh Tage lang habe er sie nicht mehr gespürt.

„Sebastian Ströbel – Meine Alpen“ ist am 20. und 21. Dezember um je 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. In der Mediathek kann man den Zweiteiler bereits anschauen.