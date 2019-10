Kaum zu erkennen: A-Promi taucht plötzlich in Berliner Bowling-Bahn auf - und sieht aus wie Frau von nebenan

Ein absoluter A-Promi tauchte am Sonntagabend in einer Berliner Bowling-Bahn auf - und war für manche sicher nicht auf Anhieb zu erkennen.

Update vom 13. Oktober 2019: Nach ihrem besorgniserregenden Posting scheint es Lena Meyer-Landrut wieder besser zu gehen. Wie ihrer Instagram-Story zu entnehmen ist, verbrachte die 28-Jährige den Sonntagabend auf einer Bowling-Bahn. An ihrer Seite: Jenniffer Kae, ebenfalls Sängerin, aber noch deutlich unbekannter als Lena Meyer-Landrut, die sich längst A-Promi nennen kann.

+ Ist sie‘s? Sie ist es! Lena Meyer-Landrut in der Bowlingbahn. © Screenshot

Berlin: Lena Meyer-Landrut im Casual-Look in Bowling-Bahn

Aber ob das auch die anderen Besucher der Berliner Bowling-Bahn gemerkt haben? Also dass in ihrer Mitte ein Star eine ruhige Kugel schiebt? Leicht war es nicht - denn Lena Meyer-Landrut sah ganz anders aus als so oft. So leicht bekleidet sie sich auch häufig zeigt, so normal war Lena am Sonntagabend gekleidet. Sie trug lässige Jeans, einen schwarzen Pulli, Brille und verwuschelte Haare. So wirkte sie wie die nette Nachbarin aus der WG von nebenan, die mal eben bowlen geht. Kaum wiederzuerkennen.

Unklar, ob der Ausflug auch einen beruflichen Hintergrund hatte oder rein privat war - das Outfit lässt jedenfalls klar auf Letzteres schließen.

Das Wichtigste aber: Lena lächelt. Der Abend in der Bowling-Bahn scheint Meyer-Landrut gut getan zu haben.

Lena postet nachdenkliche Körper-Botschaft - Fans sind besorgt

Unser Artikel vom 12. Oktober 2019:

Egal, ob eine durchzechte oder einfach eine schlechte Nacht, Gründe für den gefürchteten kleinen Schock nach dem Aufstehen gibt es einige. Beruhigend, dass es auch den vermeintlich auch so perfekten Promis da nicht anders zu gehen scheint, denn auch Lena Meyer-Landrut hadert nun mit ihrem Aussehen. Auch die letzten Bilder, die Lena von sich hochgeladen hat, finden zumindest ihre Fans wie eh und je wieder „wunderschön“, wenngleich sie in Lenas Post dieses Mal auch Grund zur Sorge zu erkennen meinen. Und auch die Sängerin selbst scheint das zu glauben.

Lena Meyer-Landrut: Hat sie sich zu viel zugemutet?

„Bin heute Morgen mit einem geschwollenen Gesicht aufgewacht“, verrät Lena ihren Fans, obwohl davon auf den beiden Bildern ihres letzten Posts nichts zu sehen ist. Stattdessen blickt die Sängerin auf den zwei Porträt-Fotos mit scheinbar perfekten Teint und glücklichem Lächeln auf den Lippen gen Himmel. Trotzdem scheint Lena mögliche Warnsignale ihres Körpers ernst nehmen zu wollen: „Ich glaube, mein Körper sagt mir, ich soll es den Rest des Jahres eher ruhiger angehen lassen und mir mehr Zeit für mich und meine Lieben nehmen“, kündigt Lena unter den Fotos an. Schließlich sei es ziemlich wichtig, auf sich und das, was man wirklich wolle und brauche, zu hören, schreibt die Sängerin.

Auch vor ein paar Wochen war Lena Meyer-Landrut sichtlich angeschlagen, musste überraschend einen Dreh absagen und hing sogar am Tropf.

Lenas Fans sind besorgt um ihren Liebling

In dem Punkt geben auch ihre Fans Lena recht, denn denen scheint die Gesundheit der Sängerin am Herzen zu liegen. Zwar kommentieren die ihre Fotos einmal mehr mit zahlreichen Kuss- und Herzemojis und sehen die Sängerin nach wie vor als „Schönheit“, „Königin“ oder „lebenden Engel“, sind aber gleichzeitig ganz besorgt um sie. So fragen die ersten bereits, warum ihr Gesicht denn so anders sei und vermuten eine mögliche Allergie dahinter. „Kann aber auch der Stress sein“, glauben andere und raten Lena, tatsächlich besser auf sich zu achten. „Höre immer auf deinen Körper“, schreiben sie ihr und „entspanne dich auch mal“, denn das sei „wichtig für Körper, Geist und Seele“.

Lena liebäugelt mit kleiner Auszeit - Fans unterstützen sie: „Pass auf dich auf“

Genauso „super-wichtig“ sei auch die Gesundheit, weshalb sich Lena all die Zeit nehmen soll, die sie brauche. „Wir bleiben hier und warten auf dich, also mach dir keine Sorgen, dir Zeit zum Entspannen zu nehmen“, so die verständnisvollen Anhänger der Sängerin weiter. „Pass auf dich auf“ und „Genieß die Zeit mit dir und deinen Lieben“, kommentieren die Fans den Post der Sängerin weiter.

Zeit für eine kleine Pause würde Lena sicherlich auch wirklich zustehen, denn gerade könnte sie sich auf den Lorbeeren ihres letzten Erfolges ausruhen. So geht ihre gemeinsame Single mit Nico Santos derzeit durch die Decke - was vielleicht auch an dem dazugehörigen Musikvideo liegen könnte, das zuletzt ebenfalls ordentlich Gesprächsstoff lieferte.

