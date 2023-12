Bert Wollersheim nach Not-OP wieder ins Krankenhaus eingeliefert

Vor einigen Monaten wurde Bert Wollersheim am Hals operiert, jetzt geht es dem ehemaligen Rotlicht-König wieder schlechter. Doch davon lässt er sich nicht unterkriegen.

Düsseldorf – Zwei Wochen lag Bert Wollersheim (72) nach einer Operation am Hals im Krankenhaus. Er habe damals Schmerzen gehabt und konnte nicht schlucken. Seine Frau Ginger Costello-Wollersheim (37) erzählte der Bild-Zeitung: „Wir waren zu Hause auf unserer Ranch in Willich, und Berti ging es immer schlechter. Als das Fieber auf 41 Grad kletterte, nicht runterging, habe ich die 112 gewählt.“

Schon wieder: Bert Wollersheim teilt Foto aus dem Krankenbett

In der Klinik sei Wollersheim künstlich ernährt worden, er spuckte Blut und bekam Morphium gegen seine Schmerzen. „Die Ärzte haben aus meinem Hals eine Art Säckchen mit Sekret entfernt, das war wohl der Grund für die Beschwerden“, so der 72-Jährige. Nach seinem Klinik-Aufenthalt sollte er weiter beobachtet werden.

Knapp drei Monate später trifft es Bert Wollersheim erneut schwer: Auf Instagram teilt er ein Foto von sich im Krankenhausbett. „Ihr denkt bestimmt, ich sage wieder ‚Alt werden ist scheiße‘“, schreibt der Reality-TV-Star zu dem Foto und setzt lachende Smileys in den Text. „Ich habe für mich festgestellt, dass ich, je älter ich werde, ständig einiges an Krankheiten abarbeiten muss. Manche halt eher, manche etwas später. Hauptsache, es ist nur eine Zwischenstation des Lebens.“

Schlaganfall-Gefahr: Bert Wollersheim sorgt rechtzeitig vor

Dem 72-Jährigen wurde laut RTL-Infos ein Stent in der Halsschlagader eingesetzt. Offenbar lag eine Verengung der Halsschlagader vor, die das Risiko eines Schlaganfalles erhöht. Der TV-Star wollte demnach auf Nummer sicher gehen.

Wollersheim betont, dass es ihm wichtig sei, wieder „in die Spur“ zu kommen. Er habe eine positive Haltung, wofür er sehr dankbar ist, heißt es weiter. Logisch, dass auch in so einer Situation sein Humor nicht zu kurz kommt: „Ich schätze, ich habe mir zu viele Gambas in die Figur geschoben … zu viel Cholesterin verursacht Ablagerungen in der verdammten Arterie“, scherzt der ehemalige Rotlicht-König. Gleichzeitig rät er seinen Followern zur Vorsorge zu gehen. „Die Medizin ist heute so fortgeschritten … Gott sei Dank“, schreibt er mit Herz-Emoji. Bert Wollersheim kämpft also auch dieses Mal weiter und bleibt zuversichtlich.

Sorge um Bert Wollersheim: Der Reality-Star wurde ins Krankenhaus eingeliefert. © IMAGO/Panama Pictures

Verwendete Quellen: Instagram/Bert Wollersheim, Bild