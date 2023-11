Hans Meiser ist tot: Die letzten Bilder mit seiner Angelika

Von: Elena Rothammer

Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren unerwartet verstorben. Die TV-Legende hinterlässt drei Kinder und seine Ehefrau Angelika. Im Juni strahlte er noch mit ihr auf einem Event.

Bad Segeberg – Mit Hans Meiser (†77) verliert Deutschland eine wahre TV-Legende. Bei RTL hatte er zunächst die Nachrichten moderiert, war von 1992 bis 2006 dann das Gesicht der Rettungssendung „Notruf“. Von 1992 bis 2001 präsentierte der Journalist außerdem seine eigene Talkshow. Doch nun ist Meiser im Alter von 77 Jahren überraschend gestorben. Auf einem seiner letzten Bilder ist er noch strahlend mit seiner Frau Angelika zu sehen.

Viereinhalb Monate vor seinem Tod: Hier strahlt Hans Meiser noch mit seiner Frau Angelika

Die Todesursache hat Hans Meisers Radiosender inzwischen mitgeteilt. Zahlreiche Fans trauern öffentlich um den TV-Star. Er hinterlässt unter anderem drei Kinder und seine Ehefrau Angelika. Erst vor fünf Jahren hatte Meiser geheiratet. Für ihn war es die dritte Ehe. Auf dem letzten gemeinsamen Foto mit seiner Gattin genossen sie noch sichtlich die gemeinsame Zeit.

Auf einem der letzten offiziellen Bilder, die Hans und Angelika Meiser gemeinsam zeigen, strahlen die beiden Seite an Seite bei den Karl-May-Festspielen. Am 24. Juni 2023 verfolge das Ehepaar die Premiere von „Winnetou I – Blutsbrüder“ in Bad Segeberg. Gut gelaunt ließ sich das Paar dort auf seinen Plätzen ablichten.

Für seine Angelika zog Hans Meiser sogar an die Ostsee

Zwei Jahre lang haben Hans Meiser und Angelika eine Fernbeziehung geführt, doch dann zog der Talkmaster zu ihr an die Ostsee. „Vor vier Jahren lernte ich hier im Urlaub meine dritte Frau Angelika kennen. Vor einem Jahr haben wir geheiratet, ich habe meine Koffer in Bad Münstereifel gepackt und wir haben hier gebaut“, hatte Hans Meiser damals gegenüber bild.de erzählt.

In seiner ersten Ehe war Meiser 19 Jahre lang verheiratet. 1997 kam es zur Trennung. Danach heiratete er Sabine Meiser-Binkenstein. Nach vier Jahren ließen sie sich jedoch wieder scheiden. Fünf Jahre nach der Heirat mit Angelika ist Meiser nun gestorben. Auch Eiskunstlauf-Ikone Jutta Müller ist kürzlich verstorben, woraufhin Florian Silbereisen emotional Abschied nahm. Verwendete Quellen: Imago; bild.de