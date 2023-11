Unerwarteter Anmachspruch von Bill Kaulitz: Giovanni Zarrella plötzlich peinlich berührt

Von: Samantha Matheiowetz

Bei „The Voice of Germany“ necken sich die fünf Coaches untereinander gerne mal. In der letzten Folge zeigt sich Bill Kaulitz besonders charmant und bringt Giovanni Zarrella damit prompt in Verlegenheit.

Berlin – In der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ geht es derzeit in den Battles heiß her. Dabei treten nicht nur die Kandidaten aus den jeweiligen Teams gegeneinander an, sondern auch die Coaches müssen sich für die Liveshows rüsten. Trotz des Konkurrenzkampfes kann sich Coach Bill Kaulitz (34) ein Kompliment an den Schlager-Sänger Giovanni Zarrella (45) nicht verkneifen und bringt diesen damit ganz schön aus der Fassung.

Dieses „The Voice of Germany“-Battle hat Giovanni Zarrella ordentlich eingeheizt

In Folge 12 (lief am 27. Oktober) treten Giovanni Zarrellas Schützlinge Kevin Smith (39) und Sorlo Hoffmann (25) in einem Battle gegeneinander an. Nach dem Auftritt muss sich Giovanni Zarrella entscheiden, welchen Kandidaten er eine Runde weiterlässt. „Es ist wirklich für mich persönlich die knappste Entscheidung in meinen Battles“, beteuert der Sänger und zieht seine Jacke aus. Am Ende macht Sorlo Hoffmann das Rennen. Dieser Entschluss scheint den Coach ordentlich ins Schwitzen gebracht zu haben.

Als sich Giovanni Zarrella danach im T-Shirt vor den Coaches aufbaut, bemerkt Bill Kaulitz: „Giovanni, machst du viel Sport? Du solltest öfter im T-Shirt kommen.“ Der Italiener ist sichtlich überfordert mit dieser Schmeichelei und reagiert vorerst nicht. Daraufhin zieht ihn seine Kollegin Shirin David damit auf, dass er immer so schüchtern sei. Ohne zu antworten, greift Giovanni Zarrella wieder nach seiner Jacke und streift sie sich verlegen über.

Neue Regeln in den „The Voice“-Battles Am 20. Oktober 2023 haben die Battles bei „The Voice of Germany“ gestartet – erstmals müssen sich die Coaches nicht für ein einziges Talent entscheiden, sondern können mehrere Kandidaten mitnehmen. Allerdings gibt es einen Haken: In einem anderen Battle müssen sie eine solche Entscheidung dann ausgleichen – und alle Sänger nach Hause schicken. Quelle: sat1.de

„Ich schäme mich“: Giovanni Zarrella kann mit Bill Kaulitz‘ Kompliment nicht umgehen

Bill Kaulitz‘ offensiver Spruch und das Ausbleiben einer Reaktion von Giovanni Zarrella bringen die anderen Coaches und auch das Publikum zum Lachen. „Ich will mir schnell eine Jacke anziehen, ich schäme mich. Es wird noch wärmer als vorher, hör auf“, sagt der 45-jährige Musiker belustigt und hält sich seinen Mini-Ventilator ins Gesicht. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show stimmen die Fans dem ehemaligen „Tokio Hotel“-Frontsänger zu: „Bitte Giovanni, trag enge T-Shirts“, „Ich kann nicht aufhören, auf Giovanni zu gucken“ oder „Bill hat recht“ heißt es dort in den Kommentaren.

Mit diesem Spruch bringt Bill Kaulitz Giovanni Zarrella bei „The Voice of Germany“ in Verlegenheit. © Screenshots/SAT.1/Joyn/Staffel 13, Folge 12 (Fotomontage)

Dieser Moment wird den Zuschauern auch in Erinnerung bleiben: Der „The Voice of Germany“-Kandidat Lorenz schockte die Coaches mit einer Bühnenpanne. Verwendete Quellen: „The Voice of Germany“ (SAT.1/Joyn; Staffel 13, Folge 12), instagram.com/thevoiceofgermany