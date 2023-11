Bill und Tom Kaulitz gambeln gerne – so verzocken sie ihr Geld in Las Vegas

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Drucken Teilen

Las Vegas ist nicht umsonst als „die Stadt der Sünden“ bekannt. Auch Bill und Tom Kaulitz lassen es hier gerne mal krachen und verspielen ihre Dollars im Casino.

In ihrem Erfolgspodcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ gewähren Bill und Tom Kaulitz (34) immer wieder sehr private Einblicke in ihr Leben. Wie es sich für echte Rockstars gehört, gehen die beiden auch häufig feiern – vor allem in Las Vegas. Doch neben Party machen die beiden dort noch etwas:

Bill und Tom Kaulitz verzocken gerne ihr Geld im Casino, wie MANNHEIM24 berichtet.

Die Brüder sind übrigens nicht nur mit ihrem Podcast erfolgreich - auch als Musiker und Jury-Mitglieder bei „The Voice of Germany“ begeistern sie das Publikum. Demnächst wird Bill und Tom Kaulitz dafür sogar die 1LIVE Krone für „beste Unterhaltung“ verliehen. (sks)