Bei „Wer weiß denn sowas“: Eric Philippi blamiert sich bei Musikfrage

Drucken Teilen

Schlagersänger Eric Philippi scheiterte bei „Wer weiß denn sowas?“ im Duell gegen Chris Steger – und das ausgerechnet an einer Musikfrage.

München - Bei „Wer weiß denn sowas?“ traten am Dienstag (28. November) Schlagersänger Eric Philippi (26) und der österreichische Musiker Chris Steger (19) gegeneinander an. Dabei geriet der „Schockverliebt“-Interpret ausgerechnet bei einer Musikfrage in der Kategorie „Hits“ auf die falsche Fährte. Und das, obwohl Philippi sich kürzlich mit dem Song, um den es ging, genauer befasst hatte.

Eric Philippi bei „Wer weiß denn sowas?“ auf sich allein gestellt

Eric Philippi, dem kürzlich auf der Bühne die Hose riss, war in einem Team mit Ratekapitän Bernhard Hoëcker (53) und die beiden sollten zusammen die Frage „Warum hielt der Sänger Jack White das Riff des Hits ‚Seven Nation Army‘ zunächst für einige Jahre unter Verschluss?“ beantworten. Zur Auswahl standen die Antworten „A: Er wollte es erst zum siebten Geburtstag seiner Tochter spielen“, „B: Er wollte zur Fußball-WM 2002 keinen Fußball-Hit veröffentlichen“ und „C: Er träumte davon, es als Titelsong für ‚James Bond‘ zu verwenden“.

Liebes-Outing, Hunziker singt, Jana Ina fehlt: „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Als Philippi begann, völlig richtig die Melodie des betreffenden Songs zu summen und Hoëcker ihn bat, dies lauter zu tun, wurde schnell klar, dass der Kapitän ihm bei dieser Frage keine Hilfe sein würde. Zunächst sah es so aus, als wäre der Schlagersänger gut informiert. Er berichtete, dass er neulich mit dem Song, der nach seiner Aussage „später eigentlich auch zum Fußball-Hit geworden“ ist, zu tun hatte. Im Internet habe er in diesem Zusammenhang sehr viele Stadien in Amerika entdeckt, in denen der Song beim Football gespielt wurde.

„Wer weiß denn sowas?“: Eric Philippi scheitert an Jack White

Bernhard Hoëcker meldete zwar Bedenken an, doch Eric Philippi fand den Song für „James Bond“ nicht mystisch genug. Und so gab der Kapitän seinem Teampartner letztendlich den Rat: „Ganz ehrlich, ich würde da einfach deinem Gefühl vertrauen.“ Was der Schlagersänger daraufhin auch tat und Antwort B einloggte.

Schlagersänger Eric Philippi zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“. © Screenshot / ARD / „Wer weiß denn sowas?“ & Screenshot / ARD / „Wer weiß denn sowas?“

Diese Antwort war jedoch leider falsch - es wäre doch der James-Bond-Song aus Antwort C gewesen. Aber auch, wenn der Schlagersänger sich damit bei einer Musikfrage etwas blamiert hat, war er immerhin nicht der einzige. Denn auch der österreichische Sänger Chris Steger aus dem gegnerischen Team hätte sich laut Teamkapitän Elton (52) für Antwort B entschieden. Lediglich Elton selbst hatte wohl den richtigen Riecher.

Zuletzt waren auch Andrea Berg und Hans Sigl bei „Wer weiß denn sowas?“ mit dabei – doch die Zuschauer zerrissen die Folge regelrecht. Verwendete Quellen: ARD