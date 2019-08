Jasmin Wagner alias „Blümchen“ zeigt sich im Bikini - Fans machen große Augen

In den 90ern war sie ein gefeierter Star der Techno-Szene, doch auch fast zwanzig Jahre später kann sich Jasmin Wagner alias „Blümchen“ immer noch sehen lassen.

Wie besagter oder besungener„Boom-Boom-Boom-Bomm-Boomerang“ aus ihrem größten Hit hat es auch 90er-Sternchen Jasmin Wagner alias Blümchen geschafft, in die heutige Medienlandschaft zurückzukehren. Zu ihren Anfängen im Showgeschäft noch eine vergleichsweise zarte Knospe von nicht mal zwanzig Jahren, ist sie mittlerweile allerdings zu einer reifen Blüte beziehungsweise Frau erblüht. So könnte man sagen, aus dem einstigen Blümchen ist inzwischen eine strahlende Blume geworden, wie Jasmin Wagners neueste Bikini-Schnappschüsse auf Instagram beweisen.

„Blümchen“ Jasmin Wagner mit Nova Meierhenrich am Strand

Zwei hübsche Damen leicht bekleidet am Strand - klar, dass das Netz da bald wieder ausflippt. So geschehen auch nach Jasmin Wagners neuestem Post, der bei ihren Fans auf eine regelrechte Woge der Begeisterung stößt.

„Nettes Cruisen mit dir“, kommentiert Jasmin ihren gemeinsamen Schnappschuss mit Nova Meierhenrich und fügt hinzu: „Montage sind lediglich Mini-Neujahre.“ Denn während sich so manch anderer nach einem ausgedehntem Sonntagabend wieder müde in die Arbeit schleppt, verbringen die beiden Damen ihren Start der Woche augenscheinlich bei strahlendem Sonnenschein an einem etwas heißerem Ort - so heiß, dass dabei gleich unnötige Hüllen fallen.

Heiße „Beachbabes“: User begeistert von Blümchens Strand-Post

Blümchens Fans freuen sich offensichtlich sehr über die Freizügigkeit des einstigen Teenie-Stars. Von „sehr tolles Foto“ über „Was für eine Schönheit“ bis hin zu „Traumfigur“ fällt das Lob der User für Blümchens Beach-Bild überaus überschwänglich aus. Und auch über ihre Begleitung Nova freuen sich die Fans. So bezeichnen sie das sonnenverwöhnte Duo auch gleich als „zwei wunderschöne Engel am Strand“ „Beachbabes“ oder „wunderschöne Ballett-Tänzerinnen“.

Doch während manche noch von den beiden „Strandnixen“ schwärmen, sehen andere eher die Herrinnen der sieben Meere in ihnen und warnen: „Vorsichtig, das sind ganz raffinierte Piraten Ladys, die nur darauf aus sind, uns Männer das Herz zu rauben.“

Lediglich eines fehlt den Usern: „Nova, du auch im Bikini, das wäre hot geworden“, zeigen sich manche ein wenig enttäuscht über die weiße Tunika, die die Moderatorin trägt. Jasmin Wagner dagegen scheut sich nicht zu zeigen, was sie hat.

Jasmin Wagner „so sexy“ im Bikini

„Jasmin, wie kann man nur so sexy sein“, fragen die Fans. „Oh, ich kann nicht anders als zu sagen, wie schön du bist!“, loben die einen, während andere scheinbar gar nicht so recht wissen, wie sie ihre Bewunderung in Worte fassen sollen - das Ergebnis ihrer Bemühungen: zahlreiche, vielsagende „Wow“s, die das einstige Blümchen für seine knackigen Kurven bekommt. Doch diese Kurven kommen vermutlich nicht von ungefähr. So postete sich Blümchen zuletzt auch beim Training.

Blümchen Jasmin Wagner auch beim Training aufreizend

„Gonna lift that motherf***er“, frei übersetzt so viel wie „Werde diesen Mistkerl schon hochbekommen“, kommentiert sie ein Bild, das sie dabei zeigt, wie sie gerade versucht, einen Autoreifen durch die Gegend zu hieven. Verschwitzt ist Blümchen dabei allerdings nicht, sondern dank ihres knappen, hautengen Trainingsoutfits mindestens genauso aufreizend unterwegs wie auf ihren anderen Posts auch.

So staunen die User ein mal mehr: „Uff, diese sexy Hose und du, liebe Jasmin, so ne heiße, sexy, erotische Figur“. Gleichzeitig sorgen sie sich aber auch um ihre Jasmin und raten ihr, den Rücken nicht zu vergessen, denn „da kann auch viel schief gehen - bei dem Gewicht von dem Reifen“. Bleibt zu hoffen, dass Jasmin diesen Hinweis beherzigt, denn dann könnte sie auch gleich „glatt den nächsten Hulk spielen“, wie ihre Fans vorschlagen. Bleibt abzuwarten, ob Blümchen also bald ganz in Grün zu sehen sein wird.

Grün vor Neid könnte so mancher „Baywatch“-Fans letztens auch geworden sein, denn Blümchen durfte unlängst beim ZDF-Fernsehgarten mit dem einstigen Sexsymbol David Hasselhoff auf der Bühne stehen.

Während der allerdings früher, so wie Jasmin Wagner, am Strand eine wahrlich gute Figur machte, sorgte er bei seinem Auftritt in der ZDF-Show eher für Irritation. Getoppt hat das vor kurzem aber Luke Mockridge mit seinem Fernsehgarten-Eklat und weiteren peinlichen Aktionen.