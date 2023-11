Böttinger startet mit neuer Sendung im WDR – aus ihrem privaten Wohnzimmer

Bettina Böttinger nahm vor Kurzem Abschied vom „Kölner Treff“ – jetzt startet ihre neue Sendung. © Horst Galuschka/Imago

Nach ihrem Abschied beim „Kölner Treff“ widmet sich Bettina Böttinger mit „Böttinger. Wohnung 17“ künftig einem neuen Projekt. Am 3. November geht‘s los.

Köln – Bettina Böttinger moderierte insgesamt 17 Jahre den „Kölner Treff“ im WDR – und am 27. Oktober ihre letzte Sendung des beliebten Talk-Formats. Die Frage, wie es für die gebürtige Düsseldorferin weitergeht, beantwortet sie am 3. November 2023 selbst: Dann startet ihre neue Sendung „Böttinger. Wohnung 17“ aus Böttingers privatem Wohnzimmer im WDR. Für die erste Folge hat sie sich gleich einen ganz besonderen Gast eingeladen.

24RHEIN verrät, was es mit der neuen Sendung von Bettina Böttinger auf sich hat – und wer in Folge Eins zu Gast ist.