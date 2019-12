Bonnie Strange auf Bali ausgeraubt -Model beschreibt dramatische Sekunden: „Hat mich attackiert“ 

Bonnie Strange wollte eigentlich nur ihren einmonatigen Urlaub auf der indonesischen Insel genießen. Doch dann reißt ihr ein Unbekannter während einer Motorradtour ihre Tasche vom Leib.

Bonnie Strange ist ein deutsches Model.

ist ein deutsches Model. Zurzeit verbringt sie ihren Urlaub auf Bali .

. Auf einer Motorradtour klaute ein Unbekannter ihre Tasche.

Bali - Bonnie Strange macht gerade einen Monat Urlaub auf Bali. Sonne, Meer und Erholung pur. Doch die 33-Jährige wird am vorletzten Abend vor ihrer Heimreise wüst aus dem Paradies gerissen. Während einer Tour mit dem Motorrad wird ihr die Tasche samt Handy und Kreditkarte geklaut, teilt sie ihren Fans auf Instagram mit.

Der Täter hat es auf Bonnie Stranges‘ Channel-Tasche abgesehen

“Wer mein Instagram geschaut hat, hat mitbekommen, dass mein Handy und meine Tasche und meine Kreditkarte mir geklaut worden sind“, sagt Bonnie in ihrer Instagram-Story. Die 33-Jährige war hinten auf einem Motorrad auf dem Nachhauseweg, meldet bild.de. Dabei ist dem Fahrer und ihr, eine Person mit einem anderen Motorrad gefolgt, sagt Bonnie auf Instagram.

Der Unbekannte habe sich vor sie gestellt, sodass Bonnies Fahrer anhalten musste. „Er kam dann zu mir, hat mich attackiert und meine Tasche von meinem Körper gerissen“, sagt Bonnie schockiert. Ihr einziger Gedanke: Wie kann die Channel-Tasche so schnell kaputtgehen? „Das war wirklich innerhalb von Sekunden“, erklärt sie ihren Fans. Der Unbekannte habe sie während der Tat sogar noch angelächelt.

Bonnie war auf den falschen Straßen unterwegs

Laut Bonnie Strange gibt es in Bali „eine Art Mafia“, die die Hauptstraßen beschützt. Aber sobald man aus diesen Straßen rausfahre, gäbe es niemanden mehr, der für Ordnung sorgt. Das musste auch die 33-Jährige schmerzlich erfahren. Sie fuhr auf der gefährlicheren Landstraße, da ihr Fahrer und sie das Navi nicht benutzen wollten. Die Gefahr, jemand würde es klauen sei zu groß. „Ich dachte echt, das ist so ein besoffener Idiot, der sich so vor uns stellt und einfach so einenSpaß sich erlaubt“, sagt Bonnie. „Aber das geht dann so schnell und dann passiert das.“

Instastorys macht Bonnie ab jetzt mit ihrem iPad

Die Laune lässt sich Bonnie Strange davon aber nicht verderben. Statt mit ihrem Handy lässt sie ihre Follower kurzerhand mit ihrem iPad an ihren letzten Urlaubstagen teilhaben, denn das Model liebt Reisen. Erst im Oktober war die Beauty auf Ibiza beim spanischen Oktoberfest, wo sie ihren Körper gekonnt in Szene gesetzt hat. Die Blondine zeigt gerne, was sie hat.

Rubriklistenbild: © dpa / Gerald Matzka