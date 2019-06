Boris Becker hat ein Selfie vor Notre-Dame in Paris gepostet. Doch das Foto irritiert seine Fans. Mittlerweile meldete er sich mit einem neuen drastischen Video zu Wort.

Update vom 5. Juni 2019: Endgültige Entwarnung bei Boris Becker! Was sich schon auf den Fotos nach dem merkwürdigen Selfie (siehe unten) zeigte, manifestiert sich jetzt auch in seiner Instagram-Story: Er sieht wieder normal aus. Man muss sich keine Sorgen machen.

Wobei, einmal kurz vielleicht doch. Denn das Wetter in Paris macht Boris Becker mächtig zu schaffen. Am Dienstag fegte ein Unwetter über die französische Hauptstadt, wo die Tennis-Legende aktuell bei den French Open im Experten-Einsatz ist.

+ Boris Becker funkt SOS. © Screenshot

Mittendrin: Boris Becker. „In der Tat hat sich das Wetter etwas verändert. Ich werde hier fast vom Balkon gezogen. Starke Winde über Roland Garros. Notsituation in Paris“, brüllt er in die Kamera zu lautem Sturm-Geräusch.

Er hat‘s überlebt. Die French Open auch. Neue Erkenntnis: Boris Becker macht auch als Krisenreporter eine gute Figur.

Boris Becker: Gesicht auf diesem Foto schockt seine Fans - „Das schaut nicht normal aus“

Unser Artikel vom 30. Mai 2019: Paris - Das Gesicht von Boris Becker hat Deutschland immer noch genau vor Augen. Schließlich ist das Tennis-Idol auch weit nach seiner Karriere noch sehr präsent - mit positiven wie negativen Schlagzeilen. Insofern fällt es natürlich sofort auf, wenn der 51-Jährige nicht aussieht wie gewohnt.

Genau das scheint jetzt bei einem Selfie der Fall zu sein. Boris Becker nutzte seinen Aufenthalt Paris, wo aktuell die French Open laufen und er für Eurosport im Einsatz ist, zu einem Besuch von Notre-Dame. Er wollte sich offenbar selbst ein Bild von der Lage der Kirche machen, die durch einen Brand vor einigen Wochen schwer beschädigt wurde. „Trauriger Moment“, schreibt er zu einem Selfie.

Boris Becker vor Notre-Dame: Gesicht sieht für viele merkwürdig aus

Doch viele schauen weniger auf Notre-Dame im Hintergrund als in sein Gesicht. Es wirkt, als habe er blaue Augen. Und generell eine merkwürdige Farbe auf der Haut.

„Was ist mit deinem Gesicht los, Boris? Bist du durch den Kamin geklettert??“, wundert sich ein Follower. „Was ist mit deinem Gesicht passiert bumm bumm. Sieht aus als hättest Du in der Asche rumgewühlt“ ein weiterer. „Warum bist du schwarz und blau, Boris, was ist passiert? Ich hoffe, es geht dir gut“ (Anm: „black and blue“ lässt sich frei mit „grün und blau“ übersetzen). „Oh je, was ist passiert, hoffe Boris geht‘s gut, denn ich freue mich schon auf Eurosport und ihn aus Paris“, schreibt ein weiterer Anhänger. „Was sind das für Farben im Gesicht? Das schaut nicht normal aus.“

Video: Boris Becker vor Notre-Dame: Ein Detail verstört seine Fans

Boris Becker vor Notre-Dame: „Augenringe, oje!“

Andere formulieren es etwas zurückhaltender. „Boris Du schaust aber geschafft drein“ oder „Augenringe, oje!“, heißt es ebenso.

Vielleicht war‘s am Ende ja doch nur das ungünstige Licht vor Notre-Dame. Jedenfalls hat Boris Becker seitdem einige andere Fotos gepostet, unter anderem in der Eurosport-Runde oder auch an der Seite von Thomas Tuchel. Und da sieht Deutschlands Tennis-Legende frisch aus wie eh und je. Puh!

Mit ihrem besorgniserregend aussehenden Gesicht hat unlängst auch Sylvie Meis für Verwirrung gesorgt.

lin