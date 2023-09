Reaktion auf Trennungsgerüchte von Silvia Wollny? Kryptische Botschaft von Estefania

Von: Lisa Klugmayer

Beziehungsaus bei Silvia Wollny? Nachdem die Matriarchin die Gerüchteküche mit einer melancholischen Instagram-Story angeheizt hatte, legt nun Tochter Estefania mit einer ähnlich kryptischen Aussage nach.

Türkei/Nordrhein-Westfalen – Was ist bloß los bei den Wollnys? Familienoberhaupt Silvia (58) schocke ihre Fans vor kurzem mit einer Instagram-Story, redete von Trennung und Menschen, die einen schlechten Einfluss auf sie haben. Da wird natürlich heftig spekuliert: Spricht der Reality-Star etwa von ihrer Beziehung? Öl ins Gerüchte-Feuer gießt nun auch Tochter Estefania (21).

„Am Ende stand man alleine da!“: Sind Silvia Wollny und ihr Partner getrennt?

Silvia Wollny meldet sich mit ihrer Instagram-Story aus der Türkei. Sie sitzt auf einer Mauer und verrät ihre persönliche Definition von Freiheit: „Wenn man sich von den Menschen trennt, die einem wirklich nicht mehr gut gesonnen waren und die immer nur schlecht getan und gemacht haben“. Außerdem schreibt sie: „Wenn man sich von bestimmten Menschen trennt, mit denen man dachte, zusammen zu kämpfen, aber am Ende stand man alleine da!“

Was genau sie damit meint oder vom wem sie spricht, lässt Silvia Wollny offen. Ein Statement oder eine Erklärung gibt es bis dato nicht. Allerdings wollen ihre Fans bereits wissen, was hinter dem Video steckt: Silvia Wollny und ihr Partner Harald Elsenbast (63) sollen sich getrennt haben. Aber war das tatsächlich ein Trennungsstatement oder hatte Silvia Wollny einfach einen melancholischen Moment? Tochter Estefania postete nun ein Video mit ähnlich kryptischen Inhalt.

Neue „Die Wollnys“-Folgen – Übersicht Folge 1: Mittwoch, 13. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 13. September 2023, 21.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 20. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 20. September 2023, 21.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 27. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 27. September 2023, 21.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 11. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 11. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 12: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 14: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 15: Mittwoch, 1. November 2023, 20.15 Uhr

Folge 16: Mittwoch, 1. November 2023, 21.15 Uhr Quelle: RTL2

„Hello Friends, was geht ab bei euch“, begrüßt Estefania Wollny ihre Instagram-Fans auf dem Auto. „Ich melde mich in letzter Zeit nicht so viel, da sehr, sehr viel ansteht. Worum es genau geht, werdet ihr jetzt demnächst auch noch mitbekommen“, erklärt der Reality-Star. Hat das etwas mit der angeblichen Trennung von Silvia Wollny zu tun? Auch Estefania hält sich mit weiteren Informationen zurück. Eine Anfrage von IPPEN.MEDIA an Silvia und ihre Familie blieb bis dato auch unbeantwortet. Da bleibt den Fans wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Trennung bei Silvia Wollny? Nachdem die Matriarchin die Gerüchteküche mit einer melancholischen Instagram-Story anheizte, legt nun Tochter Estefania mit einer ähnlich kryptischen Aussage nach. (Fotomontage) © Instagram/Estefania Wollny

Es könnte aber auch gut sein, dass Silvia Wollny auch einfach einen Schlussstrich unter eine geschäftliche Partnerschaft gezogen hat. Anfang des Jahres überraschte Silvia mit einer anderen großen Veränderung: Sie zeigte sich nach ihrer krassen Gewichtsabnahme bauchfrei. Verwendete Quellen: Instagram/Estefania Wollny