Breitner warnt Hobbysportler: „Rennt nicht einfach wie wild drauf los“

Von: Andreas Beez

Der Weltmeister als Botschafter für Gesundheitsvorsorge: Paul Breitner - hier auf dem Münchner Rathaus-Balkon - wirbt dafür, dass man sich einmal im Jahr durchchecken lässt. © Achim Frank Schmidt

Viele Hobbysportler geben nach Feierabend Vollgas und versuchen, Höchstleistungen zu erbringen. Doch das kann gefährlich werden, warnt Paul Breitner.

Mit 50 endlich den ersten Marathon laufen, beim Senioren-Fußball noch jeden Zweikampf gewinnen oder jeden Tag dieselbe Strecke joggen, um möglichst schnell wieder die überflüssigen Pfunde wegzutrainieren - viele Hobbysportler gehen mit großem Ehrgeiz zu Werke. Doch manchmal kann dieser Ehrgeizig auch übertrieben sein und sich als Eigentor entpuppen. Davor hat der frühere Fußball-Weltmeister Paul Breitner in einem Gespräch mit unserer Redaktion gewarnt. Der 71-Jährige, der selbst immer noch gut in Form ist, rät jedem Hobbysportler vor Trainingsbeginn oder nach längeren Sportpausen zu einem Medizin-Check.

Paul Breitner: „Medizin-Check ist die Basis, um mit Sinn und Verstand Sport zu treiben“

Ein Medizin-Check sei die Basis, um mit Sinn und Verstand Sport zu treiben, betont der Ex-Leistungssportler. „Wenn alle Untersuchungsergebnisse vorliegen, kann man gemeinsam mit dem Arzt besprechen, welche Belastung sinnvoll ist. Nach einigen Monaten sollte man dann gemeinsam überprüfen, ob das Training passt und nicht mehr schadet als nützt. Einfach wie wild drauf loszurennen oder jeden Tag unreflektiert zur selben Zeit dasselbe Trainingspensum abzuspulen, wäre das Blödeste, was man machen kann“, warnt Breitner.

Ex-Weltmeister: Einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung - inklusive Blutwerte

Auf den eigenen Körper zu achten und sich dabei den Rat von Profis zu holen, das sei auch außerhalb des Sports sehr sinnvoll, betont Breitner. So seien regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen gerade in fortgeschrittenem Alter eine wichtige Investition in die Gesundheit.. „Ich kann jedem nur raten, sich einmal im Jahr von Kopf bis Fuß durchchecken zu lassen – inklusive aller wichtigen Diagnoseverfahren und Blutwerte.“ Dazu sei der Hausarzt ein guter Ansprechpartner und Koordinator, dieser könne falls nötig zu Spezialisten weiterüberweisen.

Breitner wirbt intensiv für Gesundheitsvorsorge und persönliche Verantwortung

Breitner selbst nutzt die Möglichkeit, sich regelmäßig durchchecken zu lassen konsequent. Der Oberbayer holte 1974 mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel und wurde 1981 zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt. Mit dem FC Bayern gewann er unter anderen den Europapokal der Landesmeister und fünf deutsche Meisterschaften. Dazu kamen zwei Meistertitel mit dem spanischen Kultclub Real Madrid. Auch nach seiner Karriere achtet Breitner auf seine Gesundheit und persönliche Fitness. Er warb immer wieder für Gesundheitsvorsorge, beispielsweise für die Zeckenimpfung. Zecken können ernste Erkrankungen wie FSME und Borreliose übertragen. Sich aktiv um die Gesundheit zu kümmern, bedeute auch Verantwortung zu übernehmen - für sich selbst und für die Familie, betonte Breitner mehrfach.