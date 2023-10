„Bringe die in Gefahr“: So gemein ist Barbara Schöneberger zu Taxifahrern

Von: Jonas Erbas

In ihrem „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast enthüllt Barbara Schöneberger immer wieder allerlei Kurioses. Wer die Moderatorin im Taxi chauffiert, sollte besser auf der Hut sein.

Berlin – Dass Barbara Schöneberger (49) den Schalk im Nacken hat, ist kein großes Geheimnis. Immerhin moderiert die Entertainerin seit 2022 erfolgreich „Verstehen Sie Spaß?“ und lässt es sich dabei nicht nehmen, in dem ein oder anderen Streich auch selbst mitzuwirken. Doch auch im echten Leben hat es die Moderatorin faustdick hinter den Ohren.

Barbara Schöneberger sinniert mit Sebastian Fitzek über Taxifahrten

Das beweist Barbara Schöneberger auch in der 259. Folge ihres „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcasts. Darin zu Gast: Bestseller-Autor Sebastian Fitzek (52). Der viel beschäftigte Schriftsteller ist häufig unterwegs und nicht selten aufs Taxi angewiesen – genau wie sein Gegenüber. Doch die 49-Jährige hat dabei so ihre Probleme: „Man kriegt weder ein ‚Hallo‘ noch ein ‚Sehr gerne‘ noch ein ‚Tschüss‘ (…) – man hat echt eine kontaktlose Fahrt“, beklagt sich die TV-Blondine über derart unpersönliche Begegnungen.

Nicht einmal für Trinkgeld bedanke man sich noch, moniert die gebürtige Münchnerin. Sie vermutet, Taxifahrer seien „genervt davon, dass die den ganzen Tag von allen möglichen Leuten so viele privaten Geschichten hören“ – eine Theorie, die ihr prominenter Gast teilt.

Taxifahrer sollten sich vor Barbara Schöneberger in Acht nehmen

Vielleicht hat es sich Barbara Schöneberger allerdings auch selbst mit dem ein oder anderen Taxifahrer verscherzt: „Ich bin in der Tat etwas sensibel, wenn der Taxifahrer nicht den grünen Pfeil [für Rechtsabbieger; Anm.d.Red.] sieht“, so die Moderatorin. „Und dann trieze ich die so, dass die manchmal dann rechts fahren, wenn aber aus Versehen von links einer kommt, weil die sich von mir so unter Druck gesetzt fühlen“, offenbart die Showrgröße und fügt dann – fast stolz – an: „Ich bringe die richtiggehend in Gefahr durch meine druckvolle Ansage von hinten.“

Taxifahrer aufgepasst: Wer Barbara Schöneberger chauffiert, muss damit rechnen, von der 49-Jährigen „in Gefahr“ gebracht zu werden © Olaf Döring/Future Image/Imago

In Gesellschaft der 49-Jährigen wird es demnach auch gerne mal gefährlich – eine Erfahrung, die auch schon manch Star machen musste: Bei einem TV-Dreh verletzte Barbara Schöneberger schon einmal Christoph Maria Herbst (57). Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“ (Podcast, barbaradio.de; Folge 259)