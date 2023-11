Patricia Blanco, Matthias Mangiapane, Iris Klein: Das hält Marlene Lufen von den „Promi Big Brother“-Stars

Kurz vor dem Beginn von „Promi Big Brother“ gab Marlene Lufen im „Kölner Treff“ ein paar Einblicke über ihre Meinung zu einigen Kandidaten.

Köln – Am Montag startet „Promi Big Brother“ in die elfte Staffel und einige Kandidaten wie Iris Klein (56), die ihren Verflossenen Peter (56) im Container überraschen wird, sorgen bereits jetzt für Schlagzeilen. Eine der Moderatorinnen von Deutschlands härtester Promi-WG ist in diesem Jahr wieder Marlene Lufen (52), die viele Zuschauer vom Sat.1-Frühstücksfernsehen kennen.

Marlene Lufen freut sich auf „Promi Big Brother 2023“: „Viele richtig gute Stars“

Marlene Lufen, die im August auch in „Volles Haus“ zu sehen war, war zu Gast beim „Kölner Treff“ und gab dort ein paar Einblicke in ihre bisherigen Erfahrungen mit „Promi Big Brother“. So schätzt sie den Humor der Sendung und ihr gefällt, dass durch die Interaktion der Stars und Sternchen immer wieder lustige Dinge passieren.

Besonders erfreut äußerte sie sich darüber, dass in diesem Jahr viele Prominente dabei sind, die nicht „Reality-Star“ als Berufseintrag haben: „Da gibt’s viele richtig gute Stars.“ Da noch nicht alle Namen der künftigen Container-Bewohner bekannt sind, macht diese Ankündigung natürlich neugierig – auch wenn „Promi Big Brother“ schon im Vorfeld viel Hate einstecken musste.

„Promi Big Brother 2023“: Das hält Marlene Lufen von Mangiapane und Blanco

Einige Promis haben ihre Teilnahme jedoch bereits verkündet. Außer Iris und Peter Klein sind auch Patricia Blanco (52) und Matthias Mangiapane (40) dabei. Auf die Frage, ob sich die Stars im Container denn nicht verstellen, führte Marlene Lufen letzteren als Beispiel dafür an, dass man dies wohl nicht immer so klar trennen könne: „Es gibt, glaube ich, wirklich einige, die haben so eine Personality angenommen. Matthias Mangiapane ist z. B. dabei, das ist so seine Personality im Fernsehen. Wahrscheinlich ist der mittlerweile auch im Privatleben so und merkt es gar nicht mehr.“

Kurz vor dem Beginn von „Promi Big Brother“ gab Marlene Lufen im „Kölner Treff“ ein paar Einblicke über ihre Meinung zu einigen Kandidaten. (Fotomontage) © Sat.1 und ARD

Andere schätzt die Moderatorin wiederum emotionaler in ihren Reaktionen ein: „Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die einfach, weil sie einen berühmten Vater hatten, wie z. B. die Tochter von Roberto Blanco, Patricia Blanco …, die halt schon Höhen und Tiefen in ihrem Leben hat. Ich glaube nicht, dass sie immer in der Kontrolle hat, was sie wirklich so tut und sagt.“ Diese Stars werden sonst noch bei „Promi Big Brother“ zu sehen sein. (cso) Verwendete Quellen: ardmediathek.de