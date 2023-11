1,5 Jahre nach Schock-Diagnose: So geht es TV-Ikone Katerina Jacob nach dem Brustkrebs

Katerina Jacob spricht über ihre Brustkrebs-Erkrankung. Heute ist die Schauspielerin wieder im TV zu sehen, dennoch beschäftigt sie das Thema sehr.

Berlin – Nach eineinhalb Jahren Pause aufgrund von Brustkrebs kehrt Katerina Jacob (65) zurück in die TV-Welt. In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung berichtet die Schauspielerin von ihrer Krankheit.

Seit 27 Jahren sind Jacob und ihr Ehemann Jochen Neumann (80) ein Paar. Anfang des Jahres 2022 erhielt die Schauspielerin die Diagnose „Brustkrebs“ und war von da an mit OPs und Chemotherapie konfrontiert. „Im letzten Jahr konnten wir wegen meiner Erkrankung kaum nach Kanada, sondern waren viel in Österreich. Unser schönes Haus auf der Insel vor Vancouver haben wir verkauft, weil es dort keine medizinische Versorgung gibt.“

Bis zu 600 Mails habe die 65-Jährige am Tag von verschiedenen Frauen bekommen, die ebenfalls an Brustkrebs erkrankt sind. „Das Thema Krebs ist in Deutschland extrem tabuisiert“, erzählt Katerina. Sie kennt sich mit dem Thema ganz genau aus: „Es gab auch Frauen mit Kindern, die nach der Diagnose von ihrem Mann sofort verlassen wurden und sich trotz der schweren Chemo noch zur Arbeit geschleppt haben, weil sie sich nicht getraut haben, etwas zu sagen. Daran muss sich dringend etwas ändern, denn jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs und jeder dritte Mensch hat Krebs.“

Katerina Jacob: „Frauen sollten sich auch trauen, mit Glatze auf die Straße zu gehen“

Der TV-Star steht zu ihrer Krankheit und betont, wie wichtig es sei, darüber zu reden. „Frauen sollten sich auch trauen, mit Glatze auf die Straße zu gehen. Ich habe irgendwann überhaupt nichts mehr getragen, mich hat das genervt. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, mit Perücke ins Lokal zu gehen und diese während des Essens einfach lässig abzunehmen. Die Reaktionen waren sensationell!“. Ihren Humor hat die 65-Jährige nicht verloren.

Jetzt ist sie auch wieder im TV zurück. Der Film der ARD-Reihe „Anna und ihr Untermieter: Wenn du träumst von der Liebe“ wurde im vergangenen Jahr gedreht, nach ihrer letzten OP und Chemotherapie im September.

Mit Richy Müller (l.) und Ernst Stötzner stand Katerina Jacob in Köln wieder vor der Kamera. © ARD Degeto/Kai Schulz

Verwendete Quellen: Bild