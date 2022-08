Buhrufe am Ballermann: Oliver Pocher bricht Auftritt im Megapark vorzeitig ab

Von: Matthias Kernstock

Pocher will seinen neuen WM-Song vorstellen. Doch der Auftritt im Megapark am Ballermann geht in die Hose. Der Influencer wird ausgepfiffen. © YouTube Ingo Wohlfeil

Influencer Oliver Pocher wollte seinen neuen WM-Song im Megapark auf Mallorca feiern lassen, wurde am Ballermann aber ausgepfiffen und ausgebuht. Der peinliche Auftritt des 44-Jährigen endete schon nach 15 anstatt 30 Minuten.

Mallorca - Oliver Pocher tut gerne weh. Bei seiner „Bildschirmkontrolle“ stellt der Ehemann von Amira Pocher immer wieder wehrlose Influencerinnen bloß, demütigt Mütter wie Anne Wünsche mit billigen Gags. Doch nun spürt auch der ehemalige Viva-Moderator, wie es sich anfühlt, an den Pranger gestellt zu werden. Sein Auftritt am Ballermann ging in die Hose.

Oliver Pocher wird beim Auftritt im Megapark auf Malle ausgepfiffen

Am Samstagabend sollte Oliver Pocher 30 Minuten im Megapark auftreten und seinen neuen WM-Song singen. Doch anstatt Party, Palmen und guter Laune gab es für den ehemaligen Sidekick von Entertainer Harald Schmidt nur Buhrufe und Ablehnung auf Mallorca.

Am Samstagabend stand er im berüchtigten Megapark auf der Bühne, um seinen neuen WM-Song „Hurra, Hurra … wir Katar“ zu performen. Doch er wurde ausgepfiffen. © YouTube

Ein Video von Mallorca-Reporter Ingo Wohlfeil zeigt, wie peinlich der Auftritt des Influencers wahr. Trotz Mikrofon ist Pocher auf der Bühne im Megapark kaum zu hören. Das Publikum pfeifft und buht den fünffachen Familienvater aus. Gute Laune geht anders.

Oliver Pocher schrieb WM-Hit „Schwarz und Weiß“ Ob Oliver Pochers neuer WM-Song an den riesigen Erfolg seines Songs „Schwarz und Weiß“ anknüpfen kann? Dürfte schwer werden. Zur Heim-WM 2006 schrieb der Influencer den Ohrwurm, der in Deutschland Gold-Status erreichte und 32 Wochen in den Charts stand. Spitzenplatzierung: Platz 3. Bis heute ist der Fußballsong Pochers erfolgreichste Single.

Video zeigt, wie peinlich der Auftritt von Oliver Pocher im Megapark war

Von den Buhrufen berichtet auch die Nachrichtenagentur „ddp“. Eigentlich hätte Oliver Pocher 30 Minuten auf der Bühne performen sollen, gab aber schon nach gut 15 Minuten auf, wie Mallorca-Reporter Ingo Wohlfeil berichtet.

„Pocher muss den Text oft ablesen, der Jubel hält sich in Grenzen. Dabei ist die Stimmung im Megapark normalerweise ausgelassen“, berichtet Wohlfeil. „Der Auftritt von Oli Pocher wird ein Reinfall. Statt der geplanten 30 Minuten verlässt Pocher schon nach etwas mehr als einer Viertelstunde die Bühne. Nach der Höchststrafe durch das Publikum, das ihn gnadenlos von der Bühne buht.“

Wutrede von VIPs bei Helene-Fischer-Konzert: Oliver Pocher ätzt gegen Schlagerqueen

Und wie reagierte Pocher selbst auf dein Peino-Auftritt? Souverän! „Was für ein Auftritt im Megapark. Immer wieder lustig. Klar, gibts den ein oder anderen, der buht dann auch schon mal. Passiert. Da muss man dann durch“, erzählt der Influencer bei Instagram. Unterm Strich habe aber den Auftritt genossen und als gut empfunden: „Schön war‘s“.

Trotz Misserfolg ist Oliver Pocher bereits wieder in Lästerlaune. Sein neuestes Opfer: Schlagersängerin Helene Fischer, die gerade in München ihr Rekordkonzert vor 130.000 Fans gespielt hat. Im Vorfeld konnten auch VIP-Karten erworben werden. Oliver Pocher macht sich auf Instagram über einige VIP-Grantler lustig. Verwendete Quellen: YouTube, bild.de, Instagramaccount Oliver Pocher