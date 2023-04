Bye Bye, 67 Kilo: Danni Büchner verrät ihr Gewicht nach ihrer Diät

Von: Elena Rothammer

Danni Büchner kämpft für mehr Akzeptanz und zeigt im Netz gerne ihre Kurven. Jetzt sprach die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin sogar offen über ihr Gewicht nach einer Diät.

Mallorca – An der Seite von Kult-Auswanderer Jens Büchner (†49) wurde Danni Büchner (45) berühmt. Mit der Zeit hat sich die Witwe des „Goodbye Deutschland“-Stars jedoch radikal verändert und sie verdient unter anderem als Influencerin ihr Geld. Bei ihren Followern steht allerdings immer wieder Dannis Körper im Fokus. Die Wahl-Mallorquinerin kämpft für Body-Positivity und spricht auch offen über ihre Pfunde.

Danni Büchner stellt sich für ihre Follower auf die Waage

Immer wieder gibt Danni Büchner offen Abnehmtipps. Im Rahmen einer Kooperation berichtete die Fünffach-Mama nun erneut von ihrem Körper. Die Werbung für eine einwöchige Abnehmkur hatte für Danni neben der finanziellen Vergütung auch noch einen weiteren Vorzug: Durch das Kaloriendefizit hat die TV-Bekanntheit Gewicht verloren. Den Beweis trat sie auch direkt für ihre Follower in ihrer Instagram-Story an und stieg auf die Waage.

Zunächst wog sich die alleinerziehende Familienmutter am 17. April und zeigte, dass sie zu diesem Zeitpunkt 67 Kilogramm wog. Anders sieht das nur sechs Tage später aus. Am 23. April wiederholte sie den Schritt auf die Waage und diese zeigte nur noch 65 Kilo an. Zwei Kilo konnte Danni somit binnen nur kurzer Zeit verlieren. „Ich bin sehr zufrieden“, verkündete sie sich stolz.

Gründe fürs Abnehmen Viele Menschen nehmen ab, um schlanker zu werden und endlich in ihre Lieblingsklamotten zu passen. Doch gibt es auch positive Gründe gesundheitlicher Art, die mit einem Gewichtsverlust einhergehen können: weniger Risiko oder Milderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Risiko für Diabetes Typ 2 oder ein besseres Körpergefühl. Ein obsessiver Gewichtsverlust hingegen bewirkt das Gegenteil und birgt unter anderem Gefahren wie die Krankheiten Bulimie und Magersucht.

Danni Büchner ist stolz auf ihren Körper und trotzt Body-Shamern

Für knappe oder enge Outfits erntete Danni auf Instagram immer wieder ungefragt fiese Hass-Nachrichten. Davon will sie sich aber nicht einschüchtern lassen. „Jeder kann anziehen, was er möchte. Ich weiß gar nicht, woher man sich das Recht nimmt zu sagen ‘Die Farbe steht dir nicht’, ‘Du hast Speck auf den Hüften’ – wisst ihr was? Ich ziehe trotzdem an, was ich möchte!“, hatte sich die ehemalige Dschungelcamperin vor einigen Monaten in ihrer Instagram-Story gewehrt.

Danni Büchner zeigt im Netz gerne ihren Körper und feiert ihre Abnehmerfolge mit ihren Followern. (Fotomontage) © Instagram/Danni Büchner

Aus diesem Grund bleibt Danni dabei und präsentiert sich weiterhin im Bikini und engen Kleidern. Abgesehen von den Hatern plagen die Reality-TV-Bekanntheit noch ganz andere Sorgen. Ihre Tochter Joelina Karabas plant zu Danni Büchners Entsetzen ihren Auszug aus dem Hotel Mama. Verwendete Quellen: Instagram / dannibuechner