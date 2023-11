Camilla und Charles in Kenia: Auf Tuchfühlung mit Babyelefant und Nashorn

3 / 10

Hunde liegen Königin Camilla besonders am Herzen. Die Schirmherrin des Londoner Tierheims „Battersea Dogs & Cats Home“ hat selbst zwei Hunde, die Jack Russell Terrier Beth und Bluebell. Auch in Nairobi kam sie an einem süßen Vierbeiner nicht ohne Pfote schütteln vorbei. © IMAGO/i Images