Neue Liebe, neuer Spitzname: Anna-Carina Woitschack verrät ungewöhnlichen Kosenamen

Von: Diane Kofer

Anna-Carina Woitschack ist nach der Trennung von Stefan Mross wieder vergeben. Mit der neuen Liebe kommt auch ein neuer Kosename – und der ist ziemlich ungewöhnlich.

Köln – Anna-Carina Woitschack (30) hat eine turbulente Zeit in Sachen Liebe hinter sich. Nach der Trennung von Stefan Mross (47) im vergangenen Jahr hat die Schlagersängerin wieder einen Freund – und ist total glücklich. Weil ihr Partner nicht in der Öffentlichkeit steht, bleibt die Beziehung aber verhältnismäßig privat. Jetzt verriet Anna-Carina Woitschack doch ein süßes Detail: ihren Spitznamen.

Bei „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ verraten: Das ist Anna-Carina Woitschacks komischer Kosename

Seit Mittwoch ist die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ auf RTL+ abrufbar. Zu den Teilnehmern gehört auch die ehemalige DSDS-Kandidatin. Zusammen mit anderen TV-Stars gilt es, Aufgaben zu lösen – und vor allem: die Verräter ausfindig zu machen. In einer Challenge gibt Anna-Carina Woitschack nun auch einen kleinen Einblick in ihr Liebesleben. Um einen Code zu knacken, müssen die Kandidaten den ungewöhnlichen Spitznamen „Bauch-Mausi“ dem richtigen Promi zuordnen. Die Lösung: Die Sängerin wird so von ihrem Freund genannt.

Und wie kommt die 30-Jährige zu dem Namen „Bauch-Mausi“? Im Einzelinterview nach der Aufgabe erzählt sie die passende Geschichte. „Ich war vor Kurzem mit meinem Freund in einem Hallenbad und ich bin so ein kleiner Schisshase, wenn es um Wasserrutschen geht. Und er hat die ganze Zeit gesagt: Bitte Schatzi, du musst so rutschen – auf dem Bauch“, erinnert sie sich. Weil sie das nicht richtig geschafft hatte, habe ihr Liebster sie zunächst „Mausi“ genannt. „Und irgendwann war ich das Bauch-Mausi“, verrät sie lachend.

Die neue RTL-Show „Die Verräter“ Im neuen RTL-Format „Die Verräter“ ziehen 16 prominenten Teilnehmer in ein Schloss in Frankreich. Drei von ihnen werden von Sonja Zietlow als „Verräter“ auserwählt, während es an den verbliebenen „Loyalen“ liegt, die Lügner zu enttarnen, um am Ende eine Prämie von 50.000 Euro abzustauben. Alle Kandidaten: Anna-Carina Woitschack

ChrisTine Urspruch

Pascal Hens

Claude-Oliver Rudolph

Susan Sideropoulos

Jalil

Florian Fitz

Friedrich Liechtenstein

Irina Schlauch

Mariella Ahrens

Sabrina Setlur

Sebastian Klussmann

Shermine Shahrivar

Timothy Boldt

Ulrike von der Groeben

Vincent Gross

Ziemlich ernst: Anna-Carina Woitschack und Partner planen die Zukunft

Die Musikerin und Daniel Boehm sind noch nicht allzu lange ein Paar, trotzdem wissen sie schon genau, wie ihr Leben in ein paar Jahren aussehen soll. Sogar über Nachwuchs haben die zwei schon gesprochen. „Ich liebe Kinder natürlich, ich bin von Beruf Puppenspielerin“, gab die einstige Castingshow-Teilnehmerin gegenüber „Brisant“ preis. Nur wann es so weit sein soll, wusste sie noch nicht. Obwohl sie wieder glücklich ist, konnte sie es sich zuletzt nicht verkneifen, einen Kommentar zu ihrem Ex Stefan Mross abzulassen.

Anna-Carina Woitschack ist nach der Trennung von Stefan Mross wieder verliebt. Ihr Freund hat einen ungewöhnlichen Spitznamen für sie: „Bauch-Mausi“. © Instagram/ anna.carina.woitschack; Screenshot: Die Verräter/ RTL (Fotomontage)

Weil die Trennung noch immer in aller Munde ist und Anna-Carina Woitschack dem Trompeter auch heftige Vorwürfe gemacht hatte, musste sie jetzt auch ordentlich Kritik einstecken. Schlagerstar Claudia Jung (59) fand klare Worte gegen sie. Verwendete Quellen: Die Verräter – Vertraue niemandem!/ RTL+, Brisant