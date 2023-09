„Hat keinen Anstand“: Schlagerstar findet nach Mross-Vorwürfen klare Worte gegen Anna-Carina Woitschack

Von: Volker Reinert

Nach den Alkoholvorwürfen von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack gegenüber ihrem Ex-Ehemann Stefan Mross, meldet sich nun Claudia Jung zu Wort. Sie zeigte sich über die Vorwürfe erschüttert.

Köln – Für viele Schlagerfans war die Nachricht der Trennung des einstigen Traumpaares Anna-Carina Woitschack (30) und „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) im November 2022 eine riesengroße Überraschung. Nach sechs gemeinsamen Jahren verkündeten sie ihr Beziehungs-Aus. Zwar haben die beiden Sänger mittlerweile neue Partner an ihrer Seite gefunden, doch auch knapp ein Jahr nach dem Ende ihrer Ehe finden ständige Sticheleien statt.

Nun äußerte sich auch Schlager-Ikone Claudia Jung (59) und ließ kein gutes Haar an der ehemaligen DSDS-Kandidatin Woitschack nach den öffentlichen Anschuldigungen gegen Mross.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Ständige Seitenhiebe zwischen dem Ex-Ehepaar

In einem Interview erzählte Woitschack erst kürzlich, dass sie nach der Trennung von Mross überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm und seiner neuen Freundin Eva Luginger (35), der ehemals besten Freundin der Sängerin, habe und beide auch beruflich kein gemeinsames Projekt mehr anstreben.

Dennoch scheint ihr Ex stets ein Thema zu sein, über welches sie gerne spricht. Erst beim „Schlager Festival“ in Legden (NRW) konnte sich Anna-Carina Woitschack einen Witz gegenüber Mross nicht verkneifen. Aber auch der Trompeter teilte in der „Immer wieder sonntags“-Ausgabe vom 23. Juli gegen seine Ex-Frau aus, als sie einen geplanten Auftritt in seiner Show kurzfristig absagte. Nun gab auch Schlagersängerin Claudia Jung ihren Senf zum anhaltenden Rosenkrieg zwischen Mross und Woitschack dazu und fand klare Worte gegenüber der Sängerin.

Stefan Mross: Sein Liebesleben Nach der Trennung von Stefanie Hertel war Stefan Mross von 2013 bis 2016 mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, die 2013 und 2015 auf die Welt gekommen sind. Nach der Trennung kam Mross einige Monate später mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack zusammen. Kennengelernt haben sie sich bei „Immer wieder sonntags“. 2020 heirateten die beiden live im TV mit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen. 2022 erfolgte die Trennung. Seit 2023 ist Stefan Mross mit der Schlagersängerin Eva Luginger zusammen.

„Ich war sprachlos“: Claudia Jung war von Trennung des Schlager-Traumpaares geschockt

Jung kenne Mross und Woitschack demnach sehr gut. So berichtet schlager.de von einem Interview Claudia Jungs mit dem Magazin „Freizeit Monat“, wo sich die 59-Jährige zu dem Liebes-Aus äußerte. Sie sei „sprachlos“ gewesen. Demnach war das Ex-Ehepaar, mit dem Jung oft gemeinsam auf der Bühne stand, stets ein gutes Team. Doch von der 30-jährigen Woitschack scheint Jung nach diversen Anschuldigungen gegenüber Mross maßlos enttäuscht zu sein. Vor allem der Vorwurf von Anna-Carina, dass Stefan Mross ein angebliches Alkoholproblem habe, stoße Claudia Jung unangenehm auf.

In dem Interview erklärte sie: „Ich erlebe das immer wieder, dass Frauen, sobald ihre Beziehung in die Brüche geht, auf einmal über die Alkoholprobleme ihrer Männer sprechen, die vorher nie Thema waren. Auf einmal wird das ganz groß in der Presse breitgetreten.“

Schlagerstar Claudia Jung äußerte sich in einem Interview über die Trennung von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Dabei kritisierte sie die ehemalige DSDS-Kandidatin wegen ihrer öffentlichen Anschuldigungen gegenüber Mross und einem angeblichen Alkoholproblem. © IMAGO / Daniel Scharinger & IMAGO / HOFER

Laut der Schlagersängerin sei es von Woitschack nicht korrekt gewesen, mit so einer sensiblen Thematik an die Öffentlichkeit zu gehen: „Wenn man das braucht, (...), muss man es schon bitter nötig haben.“ So habe sie sich ein friedlicheres Ende der beiden gewünscht: „So, wie das gelaufen ist, lässt es sehr viele unnötige Scherben für beiden Seiten zurück. Das hat keinen Anstand. Aber Stefan war nicht derjenige, der das rausgelassen hat.“

Und auch Stefan Mross äußerte sich bereits in einem Podcast über seine mutmaßlichen Alkoholprobleme und sprach von einer „gezielten Hetzkampagne" gegen ihn.