„Waffenscheinpflichtig“: Cathy Hummels begeistert Fans mit Bikini-Bild aus Thailand

Cathy Hummels ist derzeit für eine neue Reality-Show in Thailand vor der Kamera. ihre Fans beglückt sie mit heißen Strandbildern.

Cathy Hummels setzt auf Instagram ihren Traumkörper erneut gekonnt in Szene.

setzt auf Instagram ihren Traumkörper erneut gekonnt in Szene. Die Frau von dem Fußballprofi Mats Hummels dreht in Thailand eine neue Reality-Show.

Ihr Sohn Ludwig ist auch mit dabei.

Phuket - Cathy Hummels steht derzeit als Moderatorin für eine neue Reality Show in Thailand vor der Kamera. Wenn sie gerade mal nicht vor der Kamera steht, postet die Influencerin reichlich Bilder auf ihrem Instagramprofil, auch gerne malim knappen Bikini.

Die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels hat nach der Geburt ihres Sohnes Ludwig fleißig trainiert. Ihr Geheimtipp für einen durchtrainierten Bauch: Barre Workout. Dies verriet sie erst vor kurzem ihren Fans auf Instagram. Die sind begeistert. Unter ihr aktuelles Bikini-Foto kommentieren sie: „Atemberaubende Schönheit“, „Bist wunderschön, zum verlieben“, „Waffenscheinpflichtig“ und „schaust echt mega aus“. Dazu noch viele Herz- und Flammen-Emojis, als Symbol dafür dass sie Cathys neues Bild einfach heiß finden.

Cathy Hummels im knappen Bikini am Strand in Thailand

Auch ihr aktuelles Foto kann sich sehen lassen. Im knappen Bikini sitzt sie sexy unter einer Palme am Strand. Ihre Follower sind begeistert und feiern die Influencerin für ihren Traumkörper.

Cathy scheint es in Thailand wieder richtig gutzugehen, trotz harter Arbeit. Die Vollzeit-Mama moderiert aktuell eine neue Reality-Show, die bald anlaufen soll. Noch gibt es leider keine weiteren Informationen zu der Reality-Show, aber wie Cathy kürzlich erst verkündete sind bereits 6 Folgen der Sendung gedreht.

Cathy Hummels knall hartes Training

Die 32-Jährige hält ihren Körper durch gesunde Ernährung und hartes Training in Schuss. Vor allem gezieltes Kraft-Training hilft ihr dabei. Sie schwört auf Barre-Workout, ein gezieltes Ganzkörper-Workout. Das Training baut Elemente aus dem Ballett, Pilates und Yoga mit ein und Cathy sagt: „Barre Training it is Ladies. Ideal für uns Frauen“

Die Influecerin ist nicht die einzige die auf das Workout steht, in USA schwärmt fast halb Hollywood von dem Training und man nennt es nicht umsonst auch „Model-Workout“

