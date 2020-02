Cathy Hummels feiert Geburtstag - mit diesem verruchten Detail: Nimmt sie ihn etwa in den Mund?

Cathy Hummels feiert ihren 32. Geburtstag zusammen mit ihren Freundinnen und Sohn Ludwig in den Bergen. Dort bekam sie ein ganz besonderes Geschenk.

Cathy Hummels darf sich beglückwünschen.

Denn am Freitag (31. Januar) feierte sie ihren 32. Geburtstag.

Zusammen mit ihrem Sohn Ludwig und ihren besten Freundinnen ist sie in einem Hotel in den Bergen.

Cathy Hummels wird ein Jahr älter. Am Freitag (31. Januar) feierte sie ihren 32. Geburtstag. Grund genug, um mit ihren Mädels und Sohn Ludwig (2) ein Partywochenende in den Bergen zu verbringen. Doch dabei sticht ein besonderes Detail ins Auge.

BVB-Spielerfrau Cathy Hummels, ihre Freundinnen und Sohn Ludwig feiern in den Bergen

Bereits am Donnerstag (30. Januar) sattelte die Influencerin und Ehefrau von BVB-Fußballer Mats Hummels (31) ihre liebsten Freundinnen auf und für alle ging es gemeinsam in Richtung Berge. Dort haben sie sich in einem Hotel niedergelassen, um ein paar schöne Tage zu verbringen.

Kurz nach 0 Uhr musste natürlich mit den Mädels angestoßen werden. Und dabei wurde ihr auch noch ein besonderes Geschenk überreicht. Sie bekam von ihren Freundinnen ein Set mit sehr, sagen wir mal außergewöhnlichen, Strohhalmen geschenkt.

Besonderes Geschenk für Cathy Hummels: Sie muss über pikante Strohhalme lachen

Diese haben nämlich die Form des männlichen Geschlechtsorgans. Darüber kann die Influencerin nur lachen und kommentiert das besondere Geschenk mit den Worten "kann es eigentlich noch besser werden?" Ob sie den pikanten Strohhalm tatsächlich auch zum Trinken benutzt hat, darüber klärt sie ihre Follower in der Instagram-Story jedoch nicht auf.

Eines scheint der Spielerfrau aber sehr wichtig zu sein: die Verwendung der Hashtags #plandbased, #vegan, #wiederverwendbar und #recyclebar. Offenbar wird auch bei den fragwürdigen Strohhalmen auf den Umweltschutz geachtet. Wo sich ihr Sohn Ludwig zum Zeitpunkt der "verführerischen" Geschenkübergabe befand, ist nicht bekannt.

Cathy Hummels feiert ihren Geburtstag in den Bergen: Aber wo ist Ehemann Mats Hummels?

Aber noch einer fehlte bei dem Geburtstagsevent: Ihr Ehemann Mats Hummels. Er veröffentlichte währenddessen ein Foto mit Freunden und schrieb dazu, dass sie sich derzeit auf der Sportbusiness-Messe SPOBIS in Düsseldorf aufhalten.

Er ist daher nicht bei dem Geburtstagswochenende mit am Start - währenddessen Ehefrau Cathy sich bei seinem im Oktober mit ihrem Sohn auf den Weg nach Dortmund gemacht hat. Aber, dass ihr Ehemann nicht dabei ist, scheint der guten Laune der Moderatorin nicht zu schaden.

Ähnlich wie im Urlaub auf Dubai: Cathy Hummels zeigt sich leicht bekleidet

Sie bedankte sich auf Instagram für die vielen Glückwünsche, die sie auf den verschiedensten Wegen erhalten hat. Dazu wählte sie natürlich passend ein Bild im Schnee aus. Ähnlich wie ihre freizügigen Bilder aus dem Urlaub in Dubai, wo sie mit ihrer Familie über die Weihnachtsfeiertage war, zeigte sich die Influencerin nur im Bikini bekleidet.

Das könnte allerdings nur beginnt gut sein, für die ohnehin angeschlagenen Cathy Hummels. Diese befand sich nur wenige Tage zuvor noch im Krankenhaus. Auch wenn ihre Fans zuerst eine zweite Schwangerschaft vermuteten, hat sich die 32-Jährige einen Norovirus eingefangen.

Cathy Hummels ist krank: Fans sind von ihrem Herpes genervt

Nach nur wenigen Tagen konnte sie dann anschließend wieder aus der Klinik entlassen werden. Doch damit nicht genug, denn ihr geschwächtes Immunsystem setzte ihr noch eins drauf. Sie bekam einen fiesen Herpes an ihrer Oberlippe.

Video: Cathy Hummels: Kampf dem Herpes

Der ging aber nicht nur Cathy Hummels auf die Nerven, sondern auch ihren Fans. Sie waren genervt von den vielen Fotos und Erklärungen zu ihrem Herpes. Auch wenn sie sich daher in den Bergen etwas schonen sollte, ging es für sie auch an ihrem Geburtstag morgens erstmal zum Sport.

