Schock nach Wellnessurlaub: Cathy Hummels erfüllt sich großen Wunsch - aber ist danach wieder am Boden

Cathy Hummels' größter Traum ihrer Kindheit war es immer, trotz Asthma zu reiten. Jetzt hat sie sich diesen Wunsch erfüllt - aber fiel tief.

Als Kind litt Cathy Hummels unter starkem Asthma und Allergien.

unter starkem und Allergien. Trotzdem träumte die Influencerin immer davon, auf Pferden reiten zu können.



reiten zu können. Diesen Wunsch hat Cathy Hummels sich nun erfüllt, aber musste einen hohen Preis bezahlen.



München - Cathy Hummels* liegt im Bademantel und mit schmerzerfüllter Miene am Boden und fasst sich ins Gesicht. Direkt vor der Influencerin liegt ein zerknülltes Taschentuch. Als sie sich ihren Kindheitstraum erfüllen wollte, ging für sie alles schief, berichtet RUHR24.de*.

Cathy Hummels erfüllt sich im Urlaub einen Kindheitstraum - und fällt tief

Doch was genau ist passiert? Aktuell ist Cathy Hummels gemeinsam mit ihrer Familie im Wellnessurlaub im Hotel Bachmair Weissach, in dem eine Übernachtung rund 350 Euro kosten soll*. Auf dessen Anlage wollte sich die Influencerin eigentlich nur einen langen Kindheitstraum erfüllen: Reiten.

Eigentlich ist Cathy Hummels' große Leidenschaft Yoga, doch seit ihrer Kindheit hegt sie auch noch einen anderen großen Wunsch: Die Frau von Mats Hummels möchte trotz Asthma und Allergie auf einem Pferd sitzen (mehr Promi-Artikel auf RUHR24.de*).

Sohn Ludwig und Cathy Hummels reiten während Wellnessurlaub gemeinsam auf einem Pony

Beide Krankheiten hat sie seit Jahren gut im Griff, wie Cathy Hummels ihren Fans in ihrer Story auf Instagram schildert, dennoch war sie sichtlich aufgeregt vor diesem großen Schritt: "Schaut mal was Pferde einfach für schöne Tiere sind - ich freu mich so", teilte sie ihren Fans auf der Social-Media-Plattform mit.

+ Lange Zeit hat Cathy Hummels davon geträumt, auf einem Pferd zu sitzen. Doch als die Influencerin sich ihren Wunsch erfüllt, kommt alles anders. © Jörg Carstensen/dpa Doch auch Sohn Ludwig (2) sollte etwas von dem Ausflug haben. Bevor es für Cathy Hummels, die immer wieder mit Trennungsgerüchten konfrontiert wird*, auf ein größeres Pferd ging, drehte sie zusammen mit dem Kleinen eine Runde auf einem Pony innerhalb eines Longierplatzes.

Cathy Hummels steigt mit Sohn Ludwig aufs Pferd - Asthma und Allergie melden sich zurück

"Mittlerweile habe ich kein Asthma mehr, auch keine Allergien. Vielleicht reagiere ich noch ein wenig auf Pollen, aber nicht mehr auf Tiere. Naja bis HEUTE", schreibt Cathy Hummels unter ihrem Instagram-Post. Als die Influencerin endlich aufs Pferd steigen durfte, machten ihre Krankheiten ihr offenbar einen Strich durch die Rechnung.

"Nach diesem Foto ging es schleichend und dann rapide bergab ... Siehe Foto zwei!", heißt es weiter. Tatsächlich liegt Cathy Hummels auf dem zweiten Bild mit tränenden Augen und einem zerknüllten Taschentuch am Boden. Nach einer Dusche und einem Klamottenwechsel würde es ihr aber schon wieder etwas besser gehen.

Allergie bei Cathy Hummels: Sohn Ludwig offenbar nicht betroffen

Immerhin: Nur Cathy Hummels selbst hat allergisch auf die Pferde reagiert, ihr Sohn Ludwig, der ebenfalls unter Asthma leidet, zeigte keinerlei Reaktion in diese Richtung.

Das liegt nach Aussage der Influencerin wohl auch an der guten Vorsorge seiner Mutter: "Ludwig war sehr glücklich. Ich hab seine Ernährung angepasst auf Allergien und er hat nicht reagiert", so Cathy Hummels auf Instagram. Aufgrund seines Asthmas ernährt Cathy Hummels ihren Sohn Ludwig fast ausnahmslos zuckerfrei.

Darüber, ob die Wunscherfüllung den allergischen Schock wert war, hat Cathy Hummels sich noch nicht geäußert. Dem strahlenden Gesicht trotz tränender Augen zu urteilen aber wahrscheinlich schon.

