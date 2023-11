Cathy Hummels steckt im ÖPNV-Chaos fest und muss dringend auf Toilette

Cathy Hummels schlenderte eben noch ausgelassen durch München, um Weihnachtslichter zu bestaunen. Doch in der U-Bahn warteten Stress und Drama auf die Influencerin.

München – Wer im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, ist gut damit beraten, ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Denn so eine Störung im ÖPNV kommt häufig – und macht auch nicht vor Promis halt. So hat auch Influencerin Cathy Hummels (35) am Donnerstagabend in der Münchner U-Bahn das „Drama schlechthin“ erlebt.

Cathy Hummels stinksauer wegen Münchner U-Bahn-System

Auf Instagram nimmt Cathy Hummels ihre Follower wieder einmal mit durch ihren Alltag. Zusammen mit Söhnchen Ludwig (5) erfreut sich die 35-Jährige an der weihnachtlichen Lichterdekoration in der bayerischen Landeshauptstadt. „Es weihnachtet in München“, verkündet sie. „Ich liebe es!”, fügt sie hinzu. In ihrer nächsten Story ist es allerdings nicht mehr so romantisch. Cathy meldet sich sichtlich genervt aus der Münchner U-Bahn.

„So Leute, es war jetzt wirklich gerade das Drama schlechthin“, lässt sie ihre Follower wissen. „Nur Baustellen in München und in den U-Bahn-Stationen“, klagt sie in die Kamera. Sie sei nun seit über einer Stunde unterwegs. Dabei dauere dieser Weg mit der U-Bahn eigentlich gerade einmal 20 Minuten. „Sowas stresst mich!“

Erhöhter Stressfaktor für Cathy Hummels

Der Stressfaktor erhöht sich besonders dann, wenn man wie Cathy dringend auf die Toilette muss. Erleichtert fügt sie in ihrer Story noch hinzu: „Jetzt haben wir’s bald geschafft und dann kann ich endlich auf Toilette gehen.“ Später meldet sie sich noch einmal mit einer Story, in der sie das üppige Abendessen für sich und Ludwig zeigt. Das „Dinner for 2“ besteht aus Nudeln mit viel Käse, reichlich Gemüse und Rotkohl mit Hähnchen.

Cathy Hummels ist mit der U-Bahn unterwegs – doch dabei kommt es zu einem Problem. © Imago/ Sven Simon

Cathy Hummels wurde als Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels (34) bekannt. Sie haben den gemeinsamen Sohn Ludwig. Inzwischen lebt die Moderatorin und Unternehmerin als Single-Mama mit ihrem Sohn im Münchner Stadtteil Schwabing. Das anstehende Weihnachtsfest wird Cathy Hummels mit Ludwig alleine feiern – Mats ist nicht eingeladen. Verwendete Quellen: Instagram/ cathyhummels