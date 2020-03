Fan erkennt Weltstar beim Einsteigen ins Auto - Jetzt geht die Reaktion um die Welt

Ein neues Meme von Céline Dion geht aktuell viral. Die Reaktion der Sängerin auf einen singenden Fan sorgt derzeit für viele Lacher auf den Sozialen Netzwerken.

New York - Die Sängerin Céline Dion bittet überraschend den Fahrer ihres Autos anzuhalten, als ein Fan an ihrem offenen Fenster anfängt zu singen. Das Video dieses Moment macht aktuell überall Schlagzeilen, und selbst die Sängerin Ariana Grande twitterte Céline Dions Reaktion auf ihren Fan. Die fünffache Grammy-Gewinnerin tourt aktuell durch die USA. In New York hatte sie einige Auftritte ihrer Courage World Tour.

Fan von Céline Dion stoppt das Auto durch ihren Gesang

Als Céline Dion gerade inkognito aus dem Hotel „Four Seasons“ in New York in ein vorgefahrenes Auto einsteigen will, wird sie von einem Fan erkannt. Freida Solomon, ursprünglich aus New Jersey, ist zu Besuch in New York, als sie ihr Idol plötzlich auf der Straße erkennt. Die Sängerin sitzt bereits im Auto, aber die junge Frau lässt sich davon nicht abhalten und gibt „I Surrender“, ein Lied vonCéline Dion aus dem Jahr 2002, zum Besten. Daraufhin bittet die Sängerin ihren Fahrer, noch zu warten und hört sich das komplette Lied an. Obwohl Céline Dion ihre große Sonnenbrille nicht abnimmt, erkennt man auf dem Video, dass die Sängerin sehr berührt ist von diesem Moment. Sie verabschiedet sich von ihrem begabten Fan und gibtFreida Solomon noch die Faust durch das Autofenster hindurch.

Got to sing to @celinedion today and she was gracious enough to listen until the very end. She was so incredibly kind & beautiful. I posted this on my Instagram musicbyfreida. I feel so blessed to have met such a genuinely beautiful icon like her. ✨Looking for the full video. pic.twitter.com/QQumatmN6Y — Freida Solomon (@FreidaSolomon9) March 4, 2020

Zu dem amerikanischen Nachrichtensender E! News sagte Freida: „Singing [Dion’s] songs and listening to her since I was little, so this was too good of an opportunity to pass up“ (deutsch: Seit ich klein bin singe und höre ich Dions Lieder, diese Chance war zu gut, um sie zu verpassen)

Céline Dions Reaktion wird zum Super-Meme

In kürzester Zeit wird das Video über alle Sozialen Netzwerke geteilt. Die Fans haben großen Spaß daran, Céline Dions Reaktion in ein Meme zu packen, jedoch wurde das Video ein wenig nachbearbeitet.

Dies ist das bearbeitete Meme, das aktuell um die Welt geht:

I cannot count the amount of times I've watched #CelineDion blank expression. Then rolling up the window I'm pic.twitter.com/hXdmOzHBYZ — Justin Scott (@JustneySpears) March 4, 2020

Während Céline Dions Meme um die Welt geht und ihre Reaktion für Schlagzeilen sorgt, träumt Freida Solomon noch von diesem ganz besonderen Moment für sie. Unter einem Instagram-Post schreibt sie: „This song has a whole new meaning to me now“ (deutsch: Dieses Lied hat für mich jetzt eine ganz neue Bedeutung“