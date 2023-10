Monacos Zwillinge begeistern die Fans bei offiziellem Auftritt mit Mama Charlène

Von: Annemarie Göbbel

Eine wahre Herzchenflut regnete nach einem sonnigen Auftritt von Charlène und Albert mitsamt ihrer Zwillinge Jacques und Gabriella bei Instagram nieder. Kein Wunder, so entspannt sieht man die Fürstenfamilie selten.

Monaco – Wenn der Anlass stimmt, nehmen Charlène von Monaco (45) und Ehemann Albert von Monaco (65) inzwischen auch ihre niedlichen Zwillinge Jacques und Gabriella (8) zu einem royalen Auftritt mit. Jetzt passte nicht nur die Veranstaltung, sondern auch das Wetter: Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich die ganze Fürstenfamilie gemeinsam bei einem Event, das sich besonders an junges Publikum richtete.

„Ein Lächeln verbreiten und den Dialog erleichter“, hat sich die Organisation auf die Fahnen geschrieben

An der Place d’Armes unterstützen Fürst und Fürstin mit ihren Kindern am „Tag des Lächelns“ den Verein Les Smileys. Hauptaugenmerk deren Arbeit ist es, sich um deren Wohlbefinden im Krankenhaus einsetzt. Oft entscheiden nur Sekunden und plötzlich finden sich Eltern und Kinder im Hospital wieder: „Wir helfen Kindern und Eltern, sich in der Notaufnahme zu entspannen“, lautet das Credo der Mitarbeiter.

Smileys sind die Plüschmaskottchen, die die Kinder beruhigen sollen. Es sei kein Fachpersonal, sondern Freiwillige, die sich in schwierigen Zeiten für das Wohlergehen der Kinder einsetzen und ihnen zuhören, betonte Präsidentin Joëlle Bacrot. Charlène, Albert und ihre Mini-Royals nahmen am Nachmittag an den Aktivitäten und der Show teil, wie Monaco Matin bei Instagram zeigt.

Jacques und Gabriella besuchen unterschiedliche Klassen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques besuchen die katholische Privatschule „François d‘Assise-Nicolas Barré“ in Monaco, die beiden sind jetzt bereits stolze Drittklässler. Am ersten Schultag nach den Sommerferien ließen es sich Albert und Charlène von Monaco trotz vollem Terminkalender nicht nehmen, die Zwillinge zu begleiten. Im Anschluss gab Charlène von Monaco der französischen Zeitung Monaco-Matin im Palast ein Interview, in dem die Fürstin Einblicke in den neuen Alltag ihrer Zwillinge gibt. „An diesem Schulanfangsmorgen haben sich Jacques und Gabriella beide sehr darauf gefreut, ihre Freunde nach so langen Ferien wiederzusehen. Es ist auch das erste Mal, dass sie nicht in derselben Klasse sind. Es ist ein großer Schritt für sie“.

Albert kam mit Hut, Charlène zog in zurückhaltendem Schwarz und mit Sonnenbrille die Blicke auf sich

Das Fürstenpaar ließ seine Kinder laufen, die sich von der ersten Reihe aus eine mitreißende Bollywood-Darbietung ansehen durften und im Anschluss selbst aufgefordert waren, die Feinheiten des farbenfrohen Tanzes auszuprobieren. Gabriella durfte einen Blumenstrauß überreichen, während Jacques genau beobachtete, ob seine Schwester das auch richtig machte.

Gemeinsam stark: Jacques und Gabriella begeisterten die Royal-Fans bei ihrem letzten Auftritt im Beisein von Mama Charlène von Monaco und Papa Albert. © Villard Pierre/Imago

User überschlugen sich vor Lob, ob der hinreißenden Szenen. Eine wahrer Herzchenreigen füllte die Kommentar-Spalte: Eine Userin schrieb: „Ich kann sehen, dass die Kinder die angenehme, herzliche Beziehung und Süße ihrer Mutter geerbt haben. Das macht sie sympathisch.“ Ein weiterer Kommentar lautete: „Sie sehen alle toll aus, die Kinder wachsen so schnell, sind süß und benehmen sich gut und Charlène scheint glücklich zu sein“. In einem Interview hatte Mama Charlène vor kurzem verlauten lassen, worin sich ihre Zwillinge Jacques und Gabriella unterscheiden. Verwendete Quellen: monacomatin.mc, Instagram

