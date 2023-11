Charlène von Monaco fasziniert bei Gala zwischen glitzernden Grimaldis

Von: Annemarie Göbbel

Hatte Charlène von Monaco schon am Tag des Nationalfeiertags in Rot überzeugt, ließ ihre Gala-Robe am Abend die glitzernden Grimaldis fast verblassen.

Monaco – Jedes Jahr am 19. November feiern Fürst Albert (65) und die Grimaldis mit ganz Monaco den Nationalfeiertag, auch „La Fête du Prince“ genannt. Der Tag erinnert an Fürst Rainier III. (81, † 2005), der zusammen mit seiner Frau Grace Kelly (52, † 1982) die moderne Dynastie des Landes gründete. Mit Charlène von Monaco (45) ist der Glanz Gracia Patricias an die Côte d’Azur zurückgekehrt.

Charlène von Monaco überstrahlt in feierlicher rubinroter Glitzerrobe die Gäste des Abends

Am Sonntagabend nahmen der Landesfürst Albert, Charlène sowie Prinzessin Caroline (66) an der offiziellen Gala zum Nationalfeiertag teil. Zu ihnen gesellten sich Prinzessin Alexandra (34) sowie der Bruder der Fürstin, Sean Wittstock (40) nebst Gattin Chantell (37).

Ein Raunen ging durch die Menge als Charlène in einem maßgeschneiderten rubinroten Glitzerkleid von DidierAngelo die Szenerie betrat, Ohrringe aus Rubin und Diamant von Cartier funkelten mit den Augen der südafrikanischen Ausnahmeschwimmerin um die Wette.

Galakonzert am Nationalfeiertag Im Grimaldi Forum in Monaco fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum monegassischen Nationalfeiertag 2023 ein Galakonzert statt. Da der 19. November auf einen Sonntag gefallen war, hatte die fürstliche Familie tagsüber den monegassischen Feiertag mit einer feierlichen Te-Deum-Messe begonnen. 1900 geladene Gäste waren zugegen, als Albert in Uniform und Charlène von Kopf bis Fuß in Rot gekleidet die Kathedrale von Monaco mit ihren Zwillingen besucht hatten.

Glanz verbreiten zudem Prinzessin Caroline von Hannover und deren Tocher Alexandra von Hannover

Nicht weniger Glitzer verbreitete Schwägerin Caroline von Monaco, die in einem vielfarbigen Glitzertop aus Chanels Couture Collection von 2019 roylen Glanz bot, obwohl Tochter Alexandra von Hannover ihr in ihrer schwarzen Celine-Robe eindeutig Konkurrenz machte. Doch an Charlène reichten beide nicht heran, wie Fan-Reaktionen eindeutig zu erkennen gaben.

„Das ist das beste Abendkleid, das sie je am Nationalfeiertag getragen hat. Caroline wie immer sehr schön. Alex gibt ihr Debüt bei dieser Veranstaltung, sie sieht reizend aus“, rankt Userin missy die Damen des Abends. „Exquisit – Fürstin Charlène“, kommentiert eine weitere Beobachterin den Look der Zwillingsmutter. Und: „Absolut atemberaubend! Ich liebe Fürstin Charlènes Kleid“, schließt sich ein anderer Fan begeistert an.

Die Familie genoss noch einmal das Zusammensein, bevor Fürst Albert zu drei Staatsbesuchen in Asien aufbrechen wird, um von dort kommend an der COP28-Konferenz in Dubai teilzunehmen. Zum Geburtstag seiner Zwillinge Jacques und Gabriella im Dezember will er selbstverständlich zurück im Palast sein. Anschließend soll es für die ganze Familie dann zum Winterurlaub am Jahresende in die Antarktis weitergehen. Zuvor strahlte Charlène bei einem Marathon von Terminen an Alberts Seite.