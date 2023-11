„Ich habe es geliebt, Zeit mit ihm zu verbringen“: Barbra Streisand schwärmt von König Charles

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

König Charles nannte sie „sein einziges Pin-up“, 2006 wurde ihm eine Affäre mit Barbra Streisand nachgesagt. Jetzt schwärmt erstmals die Künstlerin in ihrem neuen Buch über den König und berichtet Details.

London – Bei seinem Studium an der Universität Cambridge in den späten 1960ern war er von der jungen Barbra Streisand (81) fasziniert, die im prüden Amerika der damaligen Zeit für Rollen abgelehnt wurde, weil sie angeblich nicht „hübsch genug“ war. Aber sie produzierte Welterfolge, König Charles III. (74) hörte laut pagesix ständig Alben von ihr, während seine Kommilitonen für die Stones oder Led Zepplin schwärmten. In ihren neuen Memoiren spricht erstmals Barbra Streisand über ihre Geschichte mit Charles III.

Barbra Streisand erinnert sich an Details ihrer Treffen mit Charles und schwärmt von ihm

Die 81-jährige amerikanische Sängerin nimmt ihrem Werk „My Name is Barbra: The Exhilarating and Startlingly Honest Autobiography of the Living Legend“ kein Blatt vor den Mund. Auch nicht über den britischen König. Sie erinnert sich darin an das erste Mal, als sie den Monarchen traf – 1974, als Prinz Charles bei der Royal Navy in San Diego Dienst leistete.

Krönung König Charles III.: Konzert, Zeremonie, Gäste, Balkon – die besten Bilder Fotostrecke ansehen

Die US-Produzentin hatte laut dailymail.co.uk schon an früherer Stelle gesagt: „Wenn ich meine Karten richtig gespielt hätte, hätte ich die erste jüdische Prinzessin sein können“ und fügte Berichten zufolge hinzu, dass sie verunsichert gewesen wäre, wenn sie von Charles‘ Bewunderung für sie gewusst hätte, als sie sich das erste Mal trafen.

Wie fand Prinzessin Diana die Beziehung von Charles und Barbra Streisand? Die Bewunderung des Königshauses für die Sängerin soll Prinzessin Diana (36, † 1997) laut The Sun sogar dazu veranlasst haben, einem Berater zu sagen, dass sie nicht schockiert gewesen wäre, wenn die beiden Freunde eine Affäre gehabt hätten. Der König soll einmal in seinem Marinetagebuch über Barbra Streisand geschrieben haben: „Die Leute schauen mich erstaunt an, wenn ich sage, dass sie umwerfend attraktiv ist und jede Menge Sexappeal hat.“ Diana blieben weitere Gerüchte zumindest erspart: Im Jahr 2006 wurde in einer brisanten, nicht autorisierten Biografie behauptet, Streisand habe eine geheime Affäre mit Prinz Charles gehabt.

Charles III. und sie selbst seien beide „schüchterne Persönlichkeiten“, schreibt die Sängerin

Prinz Charles reiste nach Kalifornien und traf sich mit der mit dem Emmy ausgezeichneten Sängerin, die zu dieser Zeit an einer Fortsetzung des berühmten Films „Funny Girl“ arbeitete. Er habe „die Frau hinter der Stimme“ treffen wollen, gab er an. Das erste Treffen sei gut verlaufen, trotz ihrer „schüchternen“ Persönlichkeit hätten sie eine neue Freundschaft miteinander entwickelt, berichtet Streisand.

Barbra Streisand bot dem damaligen Prinz Charles bei einem ihrer Treffen einen Schluck Tee aus ihrer Tasse an (Fotomontage). © Nancy Kaszerman/dpa & Sylvia Norris/Imago

Backstage bei Barbras Wembley-Arena-Konzert im Jahr 1994 trafen sie sich wieder. Am nächsten Tag schickte Charles ihr Blumen. „Die Karte war einfach mit ‚Charles‘ signiert. Und die Blumen kamen frisch aus seinem Garten!“, schwärmt Barbra. 1995 lud Charles Streisand zu einem Aufenthalt in seiner Residenz in Gloucestershire ein, wo die beiden ein Abendessen bei Kerzenschein genossen und sich über „Kunst und Architektur“ unterhielten.

Auch wenn er am Ende Königin Camilla (76) heiratete, Charles hält treu an Barbra fest. Streisand nennt die Beziehung „außergewöhnlich“. Kürzlich sagte die Sängerin, sie habe zu ihrem Geburtstag eine Karte mit einem seiner Aquarelle darauf. Im Jahr davor habe Charles ihr eine Videobotschaft aufgenommen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thesun.co.uk, mirror.co.uk, pagesix.com