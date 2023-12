Charts-Stürmer tritt erstmals bei Parookaville 2024 in NRW auf

Von: Tobias Arnold

Das Parookaville-Festival gehört zu den größten Musikfesten in Deutschland. © Markus van Offern/ Imago

Besucher des Parookaville 2024 in Weeze können sich auf einen neuen Act freuen. Wer jedoch Tickets haben möchte, muss sich sputen.

Weeze – Der Festival-Sommer 2024 wirft bereits seine Schatten voraus. Ein erstes Line-up mit DJs und anderen Künstlern hat das „größte Electronic-Music Festival Deutschlands“ bekannt gegeben. Mit dabei ist auch ein echter Charts-Stürmer – der auch bei der 1Live-Krone gewonnen hat, wie RUHR24 berichtet.

Der Koblenzer DJ „Bennett“ gibt sein Debüt am 19. bis 21. Juli 2024 in Weeze am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Mit ihm sind noch zahlreiche andere Stars aus der Szene am Start. Wer Karten haben will, muss sich aber beeilen: Nur noch wenige Tickets sind verfügbar (Mehr Promi-News bei RUHR24 lesen).