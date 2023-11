Fakt oder Fiktion? Die neue Staffel von „The Crown“ im Realitäts-Check

Von: Annemarie Göbbel

Wie viel von der neuen Staffel beruht auf Tatsachen und was wurde erfunden? Fiktion füllt die Lücken (Fotomontage). © John Shelley Collection/Imago & Netflix/Imago

Die Handlung der 6. Staffel von „The Crown“ liegt nahe der Jetztzeit. Viele werden sich fragen, ob die Erzählungen der Wahrheit entsprechen.

Los Angeles – Der Großteil der erfolgreichen Netflix-Serie „The Crown“ folgt Prinzessin Dianas (36, † 1997) letzten Wochen vor ihrem Tod im August 1997 – und den tiefgreifenden Auswirkungen, die ihr Tod auf die Popularität der königlichen Familie hatte.

Die Macher haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ein Großteil der Serie reine Fiktion ist und viele imaginäre Momente die Lücken in der Geschichte der königlichen Familie füllen. 24royal.de klärt auf, was ist real und was ist freie Erfindung?*

Umstrittene Frage: Haben sich Dodi Al-Fayed und seine Ex-Freundin Kelly Fisher (45) wegen Diana getrennt?

Viele Fragen, die „The Crown“ so atemlos spannend machen, sind längst beantwortet oder bis heute umstritten. Eine die Frage lässt sich nicht ohne weiteres beantworten: „Haben sich Dodi und seine Ex-Freundin Kelly Fisher (45) wegen Diana getrennt?“ Nach dem Treffen im Juli 1996 behauptete das Model, sie seien bereits verlobt. Er hätte ihr zudem 500.000 US-Dollar angeboten hatte, um ihre Modelkarriere einzuschränken und mit ihm nach Paris zu ziehen. Nach dem Unfalltod Al-Fayeds (42, † 1997) und Dianas zog Kelly die Klage zurück. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA