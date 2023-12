Ex-Koch packt aus: Das „langweilige“ Weihnachtsmenü von König Charles und Co.

Von: Annemarie Göbbel

Der ehemalige Chefkoch der Queen servierte 15 Jahre lang auch König Charles und seiner Familie das Weihnachtsmenü. Er kennt die Details.

Norfolk – Auf dem Landsitz der Royals, in der jakobinischen Architektur des Sandringham Houses verbringen die Royals traditionell die Feiertage. Wäre Darren McGrady (61) noch für König Charles III. (75) und Co. als Koch tätig, wäre er zum Schweigen verpflichtet. Der aus Nottinghamshire stammende Palastküchenprofi war 15 Jahre als persönlicher Chefkoch der Queen (96, † 2022) auch für die weihnachtliche Kulinarik der Windsors zuständig. Doch inzwischen hat er einen anderen Job.

Darren McGrady: „Beim royalen Menu an Weihnachten geht bescheidener zu, als man vielleicht denkt“

Der ehemalige königliche Chefkoch enthüllte, wie Weihnachten in Sandringham aussieht, und vor allem, was bei König Charles, Camilla, Prinz William, Kate Middleton und ihren drei Kindern und den Brüdern des Königs samt Familie auf den Tisch kommt. So viel sei verraten: Es ist sehr viel ähnlicher zu dem, was die meisten Briten zum festlichen Abendessen genießen, als man vielleicht denkt.

Der ursprünglich im Savoy Hotel in London arbeitete Chefkoch ging deshalb sogar so weit, das Menü der Royals als „langweilig“ zu bezeichnen. Von Extravaganz keine Spur, dort, wo man Austern und Kaviar vermuten könnte, geht es weitaus bescheidener zu. Erstmalig kommt somit auch Königin Camillas (76) Familie mit Kindern und Enkelkindern in den Genuss des tatsächlichen Menüs der Royal-Familie.

Der Special-Drink für Queen Elizabeth II. Die Königin habe vor dem Weihnachtsessen einen klassischen Gin-Dubonnet-Cocktail oder manchmal einen deutschen Gewürztraminer getrunken.

König Charles und Co. mögens traditionell: „Der Truthahn wird mit Kartoffelüree und Bratkartoffel serviert“

Wenn nach dem traditionellen Besuch des Gottesdienstes am Morgen des 25. Dezembers in Sandringham zu Tisch gebeten wird, kommt also eine große Tafel zusammen. Darren blickt gern auf die weihnachtliche Zeit in den Palastküchen zurück, besonders weil sie so normal waren. Laut Mirror sagte er: „Es war jedes Jahr das gleiche Essen. Sie [die Royals] sind eigentlich langweilig, wenn es um Festlichkeiten geht. Sie haben keinen Schinken oder so etwas gemacht, nur traditionelle Truthähne. Wir haben drei Truthähne für die Königin und ihre Familie beim königlichen Abendessen zubereitet.“

Es gäbe drei Räume, in denen das Menü serviert werde. Einen für die Familie, einen für die anwesenden Kinder und noch einen für die etwa 100 Mitarbeiter, sodass jeder ein Weihnachtsessen bekommen hätte. McGrady fuhr fort: „Der Truthahn wird mit Kartoffelpüree und Bratkartoffeln, Kastanien- oder Salbei-Zwiebel-Füllung, Preiselbeersauce und Brotsauce serviert. Zu den Gemüsesorten gehören Rosenkohl, Karotten und geröstete Pastinaken.“ McGrady erinnert sich: Nach dem Hauptgang gäbe es zum Dessert einen traditionellen hausgemachten Weihnachtspudding, „der mit Stechpalmen dekoriert und mit Brandy übergossen wird und der vom Palastverwalter flammend in den königlichen Speisesaal getragen wird“.

Wie die meisten Familien, dürfte auch die Royal Family an ihren lieb gewonnenen Weihnachtstraditionen festhalten, auch wenn König Charles inzwischen einen veganen Koch eingestellt hat. Unterm Weihnachtsbaum dürfte weiter auf traditionelle Weise geschlemmt werden. Ob sich die Royals vor und nach den Feiertagen immer noch wiegen müssen, ist bisher nicht überliefert. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen (Thomas Nelson Pub)