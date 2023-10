„Noch nie so viele Autogramme geschrieben“: Naddel feiert nach 15 Jahren Comeback als DJane

Nadja Abd el Farrag ist wieder da: In einem Club heizte sie hinter dem Mischpult die Stimmung an. Naddel selbst kam bei der Aktion richtig gut an, wie sie berichtet.

Schwarzenbek – Die Comeback-Pläne von Naddel gehen in die nächste Runde. Zusammen mit ihrem guten Freund, dem Millionär Andreas Ellermann (58), hat Nadja Abd el Farrag (58) am Montag nach langer Zeit mal wieder einen Club aufgemischt. In Schwarzenbek haben die beiden nach einem Laternenumzug als Duo „Ellermann & Naddel“ ihre Songs „Fiesta Mexicana“ und „Ich bin verliebt in die Liebe“ performt. Danach ließ Naddel es hinter dem Mischpult krachen und spielte ihre Lieblingshits.

Nadja Abd el Farrag: Das letzte Mal vor 15 Jahren aufgelegt

15 Jahre ist es laut eigener Aussage her, dass Naddel das letzte Mal als DJ aufgelegt hatte. Zu ihrem neuen Auftritt soll sie gesagt haben, es hätte ihr „richtig Spaß gemacht“ und das Publikum sei „der Hammer“ gewesen. Auch die Resonanz auf ihre Person war demnach überragend: „Ich glaube, ich habe noch nie so viele Selfies gemacht und Autogramme geschrieben“, so Naddel gegenüber T-Online.

Musikalisch war die Ex von Dieter Bohlen (69) früher auch schon unterwegs. So hatte sie schon als Sängerin am Ballermann auf Mallorca gearbeitet. Auch für Bohlen, mit dem sie bis 2001 liiert war, stand sie als Background-Sängerin auf der Bühne.

Blue System Blue System, Musikprojekt von Dieter Bohlen mit Nadja Abd el farrag, Deutschland um 1994. © IMAGO/United Archives

Ellermann half Naddel wieder auf die Beine

Im Juni 2023 hatte Naddel bereits ihr musikalisches Comeback mit der Neuaufnahme von Rex Gildos (1936-1999) „Fiesta Mexicana“ begonnen. Initiator dafür war Ellermann gewesen, der sie unter seine Fittiche genommen hatte, nachdem sie in den Monaten davor mehrfach für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Sie soll vorübergehend obdachlos und für ihre Freunde nicht mehr zu erreichen gewesen sein. Ellermann soll ihr wieder auf die Beine geholfen und ihr eine Wohnung besorgt haben. Und sie bei ihrer musikalischen Karriere unterstützen: Im Juli hatte Naddel einen Auftritt beim Schlager-Move in Hamburg vor tausenden Menschen. Einen Gig auf Mallorca musste die 58-Jährige aufgrund von Angst-Attacken Anfang September allerdings absagen.

Verwendete Quellen: T-Online