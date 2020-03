Weinstein womöglich mit Corona infiziert - Ansteckung im Gefängnis?

Der einstige Hollywoodmogul Harvey Weinstein, der kürzlich zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, soll positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet worden sein.

Washington - Der einstige Hollywoodmogul und Filmproduzent Hervey Weinstein, der wegen Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, soll laut US-Medienberichten positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet worden sein.

Coronavirus:

Nach seiner Verurteilung wurde Weinstein zunächst in der Haftanstalt Rikers Island in New York untergebracht, ehe er am Mittwoch dem 18. März in das Hochsicherheitsgefängnis Wende verlegt wurde. Dieses liegt etwa 550 km nordwestlich von New York in der Nähe der Stadt Buffalo. In der Wende Correctional Facility befinden sich derzeit etwa 950 Häftlinge. Nach der Diagnose wurde Weinstein zunächst in Isolation untergebracht. Sein Sprecher Juda Engelmayer wollte die Infektion bisher nicht bestätigen. Sie wären bisher von der Gefängnisleitung nicht über einen positiven Test Weinsteins informiert worden.

Möglicherweise kamen die Informationen von einem Mitarbeiter der Haftanstalt selbst. Zu seinem Gesundheitszustand ist aktuell nichts genaueres bekannt. Über die Infektion berichtete zunächst die Zeitung „Niagara Gazette“ und berief sich dabei auf namentlich nicht genannte Quellen. Auf eine Anfrage der dpa gab die Gefängnisbehörde in New York zunächst keine Antwort. Sollten sich die Berichte der US-Medien bestätigen, gilt es offenbar als sehr wahrscheinlich, dass sich Weinstein bereits in der Haftanstalt Rikers Island mit dem Virus infiziert hatte.

Weinstein-Fall löste 2017 die #MeeToo-Bewegung aus

Der Ex-Hollywood-Produzent wurde am 11. März von einem New Yorker Geschworenengericht wegen Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch zu 23 Jahren Haft verurteilt. Er wurde schuldig gesprochen eine Frau zum Oralverkehr gezwungen und eine weitere vergewaltigt zu haben.

Insgesamt hatten über 80 Frauen Weinstein sexuellen Missbrauch und Gewalt vorgeworfen, darunter auch namhafte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Salma Hayek oder Gwyneth Paltrow. Im Herbst 2017 als die Vorwürfe publik geworden sind hatten sie die weltweite #MeeToo-Bewegung gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen ausgelöst.

Auch andere Prominente mit Covid-19 infiziert

dpa