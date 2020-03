Royals in Coronavirus-Quarantäne: Harry und Meghan isoliert in Luxus-Villa

Nach dem Megxit kommt die Quarantäne: Das Coronavirus macht auch vor den Royals nicht halt. Für Harry und Meghan heißt das zweiwöchige Isolation.

Auch Royals bekommen die Corona-Pandemie am eigenen Leib zu spüren.

bekommen die am eigenen Leib zu spüren. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan befinden sich offenbar in häuslicher Quarantäne .

und seine Ehefrau befinden sich offenbar in . Nach ihrer Rückkehr nach Kanada müssen sie mit Sohn Archie zwei Wochen lang isoliert wohnen.

Vancouver Island - Jetzt bekommen auch die Royals die Corona*-Krise persönlich zu spüren. Prinz Harry* und seine Frau Herzogin Meghan* befinden sich in häuslicher Isolation. Nach der Rückkehr in ihre Wahlheimat Kanada musste sich das Paar in Quarantäne begeben. Das berichtet die britische The Sun.

Premierminister Justin Trudeau hatte am Montag wegen der Coronavirus*-Pandemie ein Einreiseverbot für Nicht-Kanadier verhängt. Ausnahmen gelten für US-Amerikaner. Meghan (38) ist amerikanische Staatsbürgerin. Die Anweisung des Premiers, der sich selbst in häuslicher Quarantäne befindet, da sich dessen Frau Sophie Grégoire mit Sars-CoV-2* infizierte, lautete allerdings, dass sich alle Heimkehrer - auch die, die vor dem Einreiseverbot ins Land kamen - in freiwillige Isolation begeben sollen.

Prinz Harry und Meghan in häuslicher Quarantäne nach Rückkehr nach Kanada

Meghan, die bei einem ihrer letzten Auftritte in London in einem engen Designerkleid alle Blicke auf sich zog, soll bereits in der vergangenen Woche am Montag kurz nach dem letzten Gottesdienst mit der Queen und der königlichen Familie nach Kanada zurückgeflogen sein.

Ehemann Harry soll ihr erst ein paar Tage später gefolgt sein. Der 35-Jährige soll sich noch eine Zeit lang in seiner Heimat aufgehalten haben. Der Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey war nach der Ankündigung des Ehepaars Sussex, sich von royalen Pflichten zu lösen, die letzte dienstliche Zusammenkunft der britischen Royals.

Corona-Krise: Harry, Meghan und Archie isoliert auf 1.000 Quadratmeter

Jetzt soll das Paar, das laut der britischen Zeitung The Sunday Times einen Sommerurlaub bei der Queen plant, also gemeinsam mit Söhnchen Archie* isoliert in der „Mille Fleurs Villa“ auf Vancouver Island wohnen. Platz genug ist allemal. Allein das Haupthaus hat über 1.000 Quadratmeter Fläche. Und die ein oder andere Unterhaltungsmöglichkeit wird die Villa sicher auch bieten. Die beiden scheinen jedenfalls genügend Zeit haben, um ihre Gedanken zur Corona-Krise mit der Welt zu teilen - ein Instagrampost von Meghan sorgte für mehr als harsche Kritik.

mt

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Yui Mok