Costa Cordalis: Gedenken an den Schlagersänger - hier findet er die letzte Ruhe

Nach dem Tod von Costa Cordalis trauert die gesamte Fernsehlandschaft um den beliebten Schlagersänger und stellt teilweise sogar das Programm für ihn um.

Update vom 7. Juli, 13.20 Uhr: Schlager-Sänger Costa Cordalis hat seine letzte Reise angetreten. Wie bild.de berichtet, wurde der Grieche am Samstag auf seiner Wahlheimats-Insel Mallorca verbrannt. Die Asche soll nicht beigesetzt werden, sondern verbleibt bei seiner Familie. Den 75-jährigen Sänger (“Anita“) hatte bereits lange unter gesundheitlichen Problemen gelitten. Von einem Schwächeanfall Anfang des Jahres erholte er sich nicht mehr vollständig. Er starb schließlich am 3. Juli im Kreise seiner Familie.

Zum Tod von Costa Cordalis: Große Trauer um verstorbenen Schlagersänger

Update vom 6. Juni, 11.35 Uhr: Er zählte wohl zu den bekanntesten und offensichtlich auch beliebtesten Griechen: Mit dem Tod von Costa Cordalis hat Deutschland nicht nur einen erfolgreichen Sänger, sondern auch ein gern gesehenes TV-Gesicht verloren. Dementsprechend ist die Trauer um den 75-Jährigen auch in der Medienlandschaft groß.

Wie der Sender Vox nun beispielsweise auf seiner Website bekanntgab, wird er sein Programm umstellen und zu Cordalis‘ Ehren am kommenden Montagabend (08. Juli) eigens ein „Goodbye Deutschland“-Special zeigen, bei dem der Grieche in Begleitung der Auswanderer-Doku in seine Heimat gereist war. In der Folge soll sich Costa so privat wie sonst nur selten gezeigt haben.

Auch der ZDF-Fernsehgarten trauert um „einen lieben Kollegen, tollen Musiker und außergewöhnlichen Menschen“, wie das Team in seinem aktuellen Instagram-Post schreibt. „Deine Musik bleibt uns auf ewig im Kopf und Du, lieber Costa Cordalis, in unseren Herzen“, heißt es weiter.

Und auch Cordalis‘ Familie hat sich bereits mit rührenden Posts zu Wort gemeldet (s. unten).

Costa Cordalis: Daniela Katzenberger zeigt Sterbebett-Foto - Tochter Kiki trauert mit rührendem Post

Update 5. Juni, 11.45 Uhr: Costa Cordalis war nicht nur ein erfolgreicher Sänger - er war auch ein liebevoller Familienvater. Und genau so will ihn Tochter Kiki in Erinnerung behalten. Am Donnerstag hat die 45-Jährige ein altes Familienfoto auf Instagram gepostet und dazu einen langen emotionalen Text an ihren verstorbenen „Babako“ (auf Deutsch: Papa) geschrieben.

„Wenngleich du dich auf eine neue abenteuerliche Reise begeben hast, wird deine Liebe hier noch lange zu spüren sein!“, schreibt die Sängerin. Den Gedanken, dass Costa Cordalis nun für immer fort sei, kann sie nicht wirklich akzeptieren: „Ich kann es noch nicht so richtig fassen, dass er fort ist. Mein Herz schmerzt auf eine Art, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Tränen fließen aus meinen Augen, weil ich gefüllt bin mit dem größtmöglichen Gefühl des Verlustes, das ich je erlebt habe.“ Jedoch fühlt sich Kiki „gesegnet“, weil sie das „große Glück“ hatte, „einen solch wundervollen Menschen“ ihren „Babako nennen zu dürfen“.

Auf dem alten Bild ist die ganze Familie Cordalis zu sehen. In der Mitte sitzt Costa mit einer Gitarre in der Hand, umgeben von seinen drei Kindern Lucas, Angeliki und Eva und Ehefrau Ingrid, der Liebe seines Lebens, mit der der „Anita“-Star fast 50 Jahre lang verheiratet war.

„Mein Vater hätte keine Beerdigung gewollt, auf der wir traurig sitzen und um ihn weinen“, erklärt das mittlere Kind von Costa Cordalis und bestätigt somit die Aussage von Bruder Lucas gegenüber RTL (im unteren Update). „Auch hätte er nicht gewollt, dass sich viele mit seinem Tod beschäftigen. Der Tod ist etwas, an das er nicht glaubte“, versucht Kiki den vielen Fans Mut zu machen.

Costa Cordalis: Daniela Katzenberger zeigt Sterbebett-Foto - Erstaunliche Neuigkeit zur Beerdigung

Update 15.51 Uhr: Der mit 75 Jahren gestorbene Sänger Costa Cordalis soll eingeäschert werden. Das teilte sein Sohn Lucas Cordalis am Donnerstag mit. Die Urne werde bei der Familie auf Mallorca bleiben, sagte der 51-Jährige dem Fernsehsender RTL. Es wird somit keine Beerdigung und kein Grab geben.

Costa Cordalis ist am Dienstag mit 75 Jahren auf Mallorca gestorben. Nach RTL-Informationen waren seine Frau Ingrid und Lucas bei ihm. „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat“, sagte Lucas Cordalis zu RTL. „Er wird uns allen sehr fehlen.“

Zuletzt lebte Costa Cordalis hauptsächlich auf Mallorca, doch zu seiner Zeit in Hessen fühlte er sich immer besonders verbunden - nicht zuletzt wegen seiner Familie. Cordalis‘ Tochter lebt noch immer dort, wie op-online* berichtete.

Daniela Katzenberger postet offenbar Sterbebett-Foto ihres Schwiegervaters Costa Cordalis - „Mein Herz bricht“

Update 12.29 Uhr: Ganz Deutschland trauert um Schlager-König Costa Cordalis. Der berühmte Sänger starb am Dienstag im Alter von 75 Jahren auf Mallorca, wie seine Familie am Mittwoch bekannt gab. Die Todesursache wurde zwar noch nicht öffentlich gemacht, doch seine gesundheitlichen Probleme waren schon lang bekannt. So musste der gebürtige Grieche Medienberichten zufolge wegen der Bandscheibe dreimal operiert werden, 2017 brach er sich den Knöchel bei einem Sturz und konnte seitdem nur noch schwer laufen.

Costa Cordalis ist tot: Sein letzter Auftritt war für Jens Büchner

Viele Fans erinnern sich an seinen letzten Auftritt vergangenen Februar beim Gedenkkonzert für den verstorbenen Jens Büchner. Ein Tag später war Cordalis zurück nach Palma geflogen und dort in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ende März durfte der Musiker dann endlich die Klinik verlassen. Seinen 75. Geburtstag verbrachte der „Anita“-Sänger in seinem Haus auf der spanischen Urlaubsinsel mit der ganzen Familie.

Besonders zu Schwiegertochter Daniela Katzenberger hatte der erste deutsche Dschungelcamp-König eine enge Verbindung. Die 32-Jährige postete am Donnerstag einen rührenden Post auf Instagram, um den verstorbenen Vater ihres Ehemannes Luca Cordalis zu gedenken: „Er war der liebste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte und einer der wenigen Menschen, bei denen ich mir sicher bin, dass er in den Himmel kommt“, schreibt der Fernsehstar. „Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dich nie wieder zu sehen, nie wieder mit dir sprechen zu können... dein Lachen, deine Liebe, dein ganzes DU. Ich habe nicht nur meinen Schwiegervater verloren, sondern den Mensch, den ich wie einen Vater über alles geliebt habe.“

Daniela Katzenberger postet fröhliche Familienfotos mit Costa Cordalis

Zu den traurigen Worten veröffentlichte Daniela Katzenberger ein Schwarz-Weiß-Bild des 75-Jährigen, auf dem der Mann zu sehen ist, wie er Kaffee aus einer Tasse trinkt, auf der „Costa“ steht. Auch kurze Videos aus dem Familienalltag und aus dem Krankenhaus mit dem Hashtag „Endless Love“ (auf Deutsch: „unendliche Liebe“) sind auf dem Instagram-Account der Katzenberger zu sehen.

Darunter postete sie auch dieses Foto, offenbar vom Sterbebett ihres Schwiegervaters. Ihr Mann Luca hält die Hand seines Vaters, der Arm des Schlagerstars wirkt dünn, bleich und geschwächt. Der Ansatz der Haare ist zu sehen, nicht das Gesicht des Schlagerstars.

+ Seine letzten Tage verbrachte Costa Cordalis bei seiner Familie. © Screenshot Instagram @danielakatzenberger Über die Reaktion von Daniela Katzenberger zum Tod von Costa Cordalis berichtet auch ludwigshafen24.de*.

Costa Cordalis ist tot: Sohn Lucas beschreibt die letzten Atemzüge

Update vom 4. Juli, 7.10 Uhr: Die Musikwelt trauert um Costa Cordalis. Sohn Lucas bestätigte den Tod des Schlagersängers beim Berliner Kurier. Eine offizielle Todesursache sei noch nicht bekannt. Doch Lucas beschreibt die letzten Atemzüge seines Vaters. Der Sohn sagte, er sei „friedlich eingeschlafen“.

Costa Cordalis ist tot: Katzenberger-Mutter und Jürgen Drews reagieren

Update vom 3. Juli, 20.03 Uhr: Nun gibt es die ersten Reaktionen auf den Tod von Schlager-Star Costa Cordalis. Bereits bevor Sohn Lucas den Tod seines Vaters offiziell verkündete, postete Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, die mit Costas Sohn Lucas verheiratet ist, eine vermeintliche Trauerreaktion auf Instagram. Darauf zu lesen: „Das Leben ist wie Eiscreme. Genieß es, bevor es dahinschmilzt“. Dazu schrieb sie: „Ohne Worte“. Tochter Daniela Katzenberger reagierte auf den Post mit einem traurigen Smiley.

Auch die Schlager-Kollegen von Costa Cordalis haben sich bereits zu Wort gemeldet und zeigen sich bestürzt von der Nachricht. Bernhard Brink schrieb via Facebook: „Wieder ist einer meiner alten Weggefährten gegangen. Meine Gedanken sind bei Costa und seiner Familie. Es war toll, ihn gekannt zu haben. Wir werden ihn alle vermissen.“

Mallorca-König Jürgen Drews zeigte sich geschockt von der Todesmeldung. Er schrieb ebenfalls via Facebook zu einem gemeinsamen Bild von sich und Costa Cordalis: „Das macht mich wirklich sehr, sehr traurig (...). Costa war immer ein absolut liebenswerter, netter und höflicher Mensch. (...) Costa, wir werden Dich sehr vermissen. In Gedanken sind wir bei Ingrid, den Kindern und der ganzen Familie.“

Und auch Mallorca-Star Mickie Krause verfasste ein paar Worte für den verstorbenen Kollegen: „Costa war ein sehr angenehmer Mensch mit einem großen Herz! Er hat immer nur das Gute im Menschen gesehen!“

Schlager-Ikone Vicky Leandros sagte gegenüber der Bild über Costa Cordalis Tod: „Costa war ein liebenswerter Schatz und ist leider viel zu früh von uns gegangen. Jetzt sind meine Gedanken bei seiner Familie. Costa, wir werden Dich und Deine Musik vermissen!“

Erstmeldung 3. Juli 2019: Costa Cordalis ist tot - Todesursache bleibt ein Geheimnis

Mallorca - Schlager-Ikone Costa Cordalis ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Sein Sohn Lucas Cordalis bestätigte den Tod seines Vaters laut einem Medienbericht.

Demnach starb Costa Cordalis bereits am Dienstagnachmittag auf Mallorca im Kreise seiner Familie. Lucas Cordalis sagte gegenüber dem Berliner Kurier: „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen.“

Costa Cordalis hinterlässt neben seiner Frau Ingrid Cordalis drei gemeinsame Kinder aus der Ehe: neben Sohn Lucas die beiden Töchter Kiki und Eva Cordalis.

Costa Cordalis ist tot: Todesursache nicht offiziell bekannt

Zur Todesursache bei Costa Cordalis machte die Familie bislang keine Angaben. Allerdings sagte Sohn Lucas zu dem Blatt: Sein Vater Costa Cordalis sei „friedlich eingeschlafen“.

Video: Costa Cordalis - Es wird keine normale Beerdigung geben

Costa Cordalis war bereits Anfang 2019 im Krankenhaus

Costa Cordalis musste aber bereits Anfang des Jahres in ein Krankenhaus eingeliefert werden und dort längere Zeit behandelt werden. Als Grund wurde ein Schwächeanfall genannt. Bereits zuvor war allerdings bekannt geworden, dass Costa Cordalis Wassereinlagerungen im Körper hatte.

Den Schwächeanfall Anfang des Jahres führten Sohn Lucas Cordalis und seine Frau Daniela Katzenberger auf einen jahrelangen Raubbau am eigenen Körper des Sängers zurück. So litt Costa Cordalis bereits seit Jahren an sehr starken Rückenschmerzen und musste bereits vor fünf Jahren an der Wirbelsäule operiert werden. Der Bühne blieb der leidenschaftliche Musiker aber nie lange fern.

Costa Cordalis: Lieder, die die Nation mitsang

Der 1944 in Mittelgriechenland geborene Künstler mit der dunklen Lockenmähne war mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Seine erste Platte brachte er 1965 heraus - eine deutsche Version von Elvis Presleys „Crying in the Chapel“ mit dem Titel „Du hast ja Tränen in den Augen“. Der Durchbruch gelang in den 70er Jahren mit Liedern über „Carolina“ (1973), „Anna Lena“ (1974) und „Anita“ (1976), einer schwarzhaarigen Schönheit aus Mexiko. Der Ohrwurm wurde zu Cordalis' größtem Hit.

Auch an TV-Shows nahm er teil, so etwa 2004 an der ersten Ausgabe des RTL-Dschungelcamps - aus der Cordalis prompt als Sieger hervorging. In späteren Jahren plagten den Künstler immer wieder gesundheitliche Probleme. Nach einer Bandscheiben-OP kollabierte er 2013 in Chemnitz auf der Bühne, 2017 brach er sich nach einem Sturz im Badezimmer den Knöchel. „Ich bin ein Kämpfer!“, betonte er damals in Interviews - und schaffte es noch einmal zurück ins Showgeschäft.

Costa Cordalis: Familie mit Frau Ingrid und drei Kindern

Mit seiner Ehefrau Ingrid hat Cordalis drei Kinder. Schon seit vielen Jahren verbrachte das Paar die meiste Zeit des Jahres mit der Familie - darunter Sohn Lucas und dessen Ehefrau Daniela Katzenberger (32) - in Santa Ponça auf Mallorca. Auf der Insel war er auch häufig in den Partyclubs am Ballermann aufgetreten.

