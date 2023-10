Nicht Charlène von Monaco: Mit dieser Schönheit geht Albert auf Tuchfühlung

Von: Susanne Kröber

Der Sport verbindet Albert und Charlène von Monaco. Eigentlich. Denn beim prestigeträchtigen Golfturnier Ryder Cup zeigte sich der Fürst an der Seite einer anderen Frau.

Rom – Bei einem Schwimmwettkampf in Monaco lernten sich Charlène Wittstock (45) und der notorische Junggeselle Albert von Monaco (65) im Jahr 2000 kennen. Die damalige Profi-Schwimmerin eroberte das Herz des monegassischen Playboys und wurde durch die Hochzeit 2011 zu Fürstin Charlène von Monaco. In ihrer von Höhen und Tiefen bestimmten Beziehung gab es immer eine Konstante: die Liebe zum Sport. Doch jetzt strahlte Albert II. an der Seite einer anderen Dame – ausgerechnet bei einem Golfturnier.

Charlène von Monaco ist wieder blond, doch Albert amüsiert sich mit einer brünetten Italienerin

Beim Charity-Golfturnier in Monaco Anfang September legte sich Albert von Monaco noch mächtig für seine Charlène ins Zeug, die Fürstin griff unter dem Beifall der Zuschauer sogar selbst zum Golfschläger und holte sich anschließend ein Küsschen bei ihrem Ehemann ab. Zum Ryder Cup, einem mehrtägigen, hochkarätig besetzten Golfturnier zwischen den besten Spielern Europas und der USA, reiste der umtriebige monegassische Landesfürst ohne Charlène, was seiner blendenden Laune allerdings keinen Abbruch tat.

Auf weibliche Gesellschaft musste Fürst Albert nämlich keineswegs verzichten. Lässig bekleidet mit einer Ryder-Cup-Cap und einem Poloshirt fieberte Albert auf der Tribüne mit Team Europa mit, neben ihm eine ebenso sportlich gekleidete Frau mit strahlendem Lächeln und langer, brünetter Mähne. Die Dame, mit der sich Albert in Abwesenheit von Charlène so gut verstand, dass die beiden gar nicht mehr aus dem Lachen herauskamen, ist Lavinia Biagiotti (44), Präsidentin des Marco Simone Golf & Country Clubs in der zu Rom gehörenden Stadt Guidonia Montecelio, wo der Ryder Cup in diesem Jahr ausgetragen wurde.

Ryder Cup Zum ersten Mal wurde der Ryder Cup 1927 ausgetragen, damals in Worcester, Massachusetts, noch zwischen Spielern aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Seitdem findet das Golfmannschaftsturnier mit wenigen Abweichungen alle zwei Jahre statt. Seit 1979 wurde Team Großbritannien auf Europa ausgeweitet, der Austragungsort wechselt zwischen den Kontinenten. In der Statistik liegt Team USA vorne, zwei Mal gab es ein Unentschieden (1969 und 1989).

Charlène und Albert von Monaco: Getrennt voneinander entspannter unterwegs?

Lavinia ist die Tochter der berühmten italienischen Modedesignerin Laura Biagiotti (73, † 2017), deren Imperium sie jetzt leitet. Grund zu Feiern hatten Fürst Albert und Lavinia Biagiotti beim Ryder Cup allemal, Team Europa ging dieses Mal als Gewinner aus dem Golfturnier hervor. Doch auch ansonsten schienen sich die beiden bestens zu verstehen, so gelöst und entspannt sieht man Albert mit seiner Charlène selten.

Die Bilder von Fürst Albert und Biagiotti-Erbin Lavinia (links) dürften für Charlène von Monaco ein Stich ins Herz sein. (Fotomontage) © IMAGO/IPA Sport/ZUMA Wire

Keine einfache Situation für die Fürstin, die darunter leidet, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wird. „Wenn es bei einer Veranstaltung tausend Fotos von mir gibt, wählen sie eines aus, auf dem ich nach unten schaue oder nicht lächle, und sagen dann, dass ich unbeholfen oder unglücklich aussehe“, so Charlène von Monaco kürzlich im Interview mit News24. Eine Außenwahrnehmung, die auch Körpersprache-Expertin Judi James teilt, die die letzten Liebes-Auftritte von Charlène und Albert von Monaco zerreißt. Szenen wie die von Albert und Lavinia beim Ryder Cup dürften nicht dabei helfen, das Selbstbewusstsein der Fürstin zu stärken. Verwendete Quellen: news24.com. Instagram