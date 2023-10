Da hat Florian Silbereisen keine Chance: Anastacia knutscht auf der Bühne ihrem Ex

Anastacia befeuert bei ihrem Deutschland-Besuch die Liebesgerüchte. Nach einem Flirt auf der Bühne mit Florian Silbereisen, sprühen nur einen Tag später die Funken zwischen ihr und einem anderen Mann.

Berlin/Leipzig – US-Megastar Anastacia (55) sorgt für heiße Stimmung auf deutschen Bühnen – und bringt die Gerüchteküche zum Überkochen. Nach einem Flirt mit Florian Silbereisen war die Sängerin am Samstag zu Gast bei der „12. Laughing Hearts Charity Gala“, die sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Dort zeigte sie sich mit ihrem Ex Patrice Bouédibéla (48) sehr vertraut. Sie strich ihm liebevoll durch das Haar und hakte sich bei ihm unter.

Trotz Liebesgerüchten mit ihrem Ex: Anastacia flirtet auch mit Schlagerstar

Vor 18 Jahren waren der deutsche Moderator und die US-amerikanische Sängerin ein Paar. Jetzt sorgen sie für Spekulationen um ein Liebes-Comeback. Patrice gab seiner früheren Partnerin sogar vor aller Augen einen Kuss aufs Haar.

Die beiden lernten sich 2004 bei der Echo-Verleihung kennen und verliebten sich. Ihre Beziehung hielt allerdings nur 16 Monate. 2006 kam es zur Trennung. Doch ein enger Kontakt ist trotzdem geblieben. So stand Patrice Anastacia auch zur Seite, als sie 2013 ihre zweite Brustkrebsdiagnose bekam. „Er ist nicht nur ein Freund, er ist Familie, danke für die Unterstützung!“, schrieb die Sängerin damals auf Twitter (heute X) über ihn.

Doch nur einen Tag vor diesem prickelnden Aufeinandertreffen bei der Charity Gala sprühten zwischen Anastacia und einem anderen Mann die Funken. Anastacia war bei der Eröffnung der „Goldenen Henne“, die von Florian Silbereisen (42) moderiert wurde. Bei seinem Eröffnungssong mit Kollege Sasha (51) nutzte er die Gelegenheit für einen kleinen Flirt – und das live im MDR-Fernsehen.

Bei der Songzeile „You look so fine and tonight you’re all mine“ (dt.: Du siehst so gut aus und heute gehörst du nur mir) blieb er vor der US-Sängerin stehen und sang sie direkt an. Dabei kam er ihr auffällig nahe. Schon in früheren Schlagershows haben die beiden auf der Bühne miteinander geflirtet.

Anastacia geht mit Peter Maffay auf Tour

Der US-Star verbindet viel mit Deutschland. 2024 geht Anastacia mit Peter Maffay (74) auf Abschiedstournee. Sie hat mit dem deutschen Kult-Rocker die englische Version „Just You“ seines Hits „So bist du“ aufgenommen. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung gab sie sogar zu, dass sie auch vorstellen könnte, in Deutschland zu leben. „Aber das Einzige, was mir schwerfällt, ist die Sprache“, so die 55-Jährige.

Was Florian Silbereisen wohl davon hält? US-Superstar Anastacia küsste auf der Bühne ihren Ex Patrice Bouédibéla (rechts auf einer Aufnahme von 2005). © IMAGO/HOFER; IMAGO/Future Image; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Bei der „Goldenen Henne" verriet Florian Silbereisen derweil, ob er für Deutschland beim ESC antreten wird.