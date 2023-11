Sarah Engels hat häusliche Gewalt erlebt – wen meint sie damit?

Von: Diane Kofer

Sarah Engels wurde in der Vergangenheit Opfer häuslicher Gewalt. Die Sängerin spricht zum ersten Mal darüber und möchte anderen Frauen Mut machen.

Köln – Sarah Engels (31) führt nach außen ein Bilderbuch-Leben: Beruflich ist sie als Sängerin total erfolgreich, privat verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Doch jetzt erzählt sie von einem dunklen Kapitel aus ihrem Leben, denn Sarah hat häusliche Gewalt erlebt – und sich selbst sogar die Schuld dafür gegeben.

Häusliche Gewalt: Sarah Engels hat endlich den Mut, darüber zu sprechen

Dass ihre Kinder in der Öffentlichkeit stehen, will Sarah Engels nicht. Über sich selbst verrät die Musikerin ihren Fans hingegen ziemlich viele Details. Ein Thema hat sie aber lange geheim gehalten und erst jetzt den Mut gefunden, es publik zu machen. „Und zwar geht es um das Thema Gewalt gegen Frauen“, beginnt sie ein Videostatement auf Instagram. „Gewalt hat viele Gesichter. Es gibt die seelische Gewalt, es gibt die körperliche Gewalt, es gibt die sexualisierte Gewalt, es gibt die häusliche Gewalt und ich habe leider selber in der Vergangenheit Erfahrung damit gemacht“, schildert sie.

Die Influencerin wisse genau, wie es sich anfühlen würde, „wenn man sich nicht gesehen und gehört fühlt. Und wie es sich vor allem auch anfühlt, wenn man anfängt, sich selbst die Schuld dafür zu geben“, erzählt sie weiter. Sarah betont, wie viele Fälle es gibt, in denen Frauen sich nicht trauen, gegen ihre Peiniger zu kämpfen, in denen Frauen schweigen – aus Angst vor Konsequenzen. „Das darf einfach nicht passieren“, stellt sie klar.

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben, können sich beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ melden. Unter der Nummer 116 016 bekommen sie anonym und kostenfrei Hilfe. Quelle: hilfetelefon.de

Opfer häuslicher Gewalt: Über wen spricht Sarah Engels

Zwar hat Sarah den Mut gefunden, öffentlich über ihre Erlebnisse zu sprechen – Namen nennt sie aber nicht. Die DSDS-Teilnehmerin lässt offen, in welcher Beziehung sie zum Opfer von Gewalt in jeglicher Form wurde. Warum sie gerade jetzt darüber spricht, hat zum einen mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zu tun, aber auch mit ihrer Mutterrolle: Die TV-Bekanntheit hat vor knapp zwei Jahren die kleine Solea auf der Welt begrüßt. Ihrer Tochter will sie ein ähnliches Schicksal wie das ihre ersparen.

Sarah Engels spricht erstmals über das Thema häusliche Gewalt: Die Sängerin wurde selbst zum Opfer. © Imago/ Horst Galuschka

„Ich glaube auch, dass es superwichtig ist, unsere jungen Mädchen darauf zu sensibilisieren“, hält sie in ihrer Story fest und wünscht sich, dass auch andere Frauen und Mütter solche Themen öffentlich machen. Sarah Engels selbst bezeichnet sich als „Helikopter-Mutter“ – und findet das auch gut. Verwendete Quellen: Instagram/ sarellax3