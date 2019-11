„Dancing on Ice“ 2019: Das sind die neuen Kandidaten der Sat.1-Show

Zum dritten Mal schickt Sat.1 mit „Dancing on Ice“ tanzwütige B-Promis aufs Eis. Wir verraten, wer dabei ist und was die neuen Eistänzer draufhaben.

Die dritte Staffel von „Dancing on Ice“ startet am 15. November 2019.

startet am 15. November 2019. Die letzte Staffel gewann Sarah Lombardi.

10 Kandidaten nehmen Teil.

„Dancing on Ice“ geht in die nächste Runde: Nachdem nach der ersten Staffel 2006 eine lange Pause bis zur zweiten Staffel (Start Januar 2019) folgt nun die dritte Staffel sehr schnell. Bereits am 15. November geht es schon wieder los, dann immer freitags um 20.15 Uhr, eine zusätzliche Ausgabe gibt es außerdem noch am Sonntag, den 17. November, ebenfalls live um 20:15 Uhr. Moderiert wird, genau wie die Staffel zuvor, von Daniel Boschmann und Marlene Lufen. Die Jury besteht aus: Olympia-Siegerin Katarina Witt, Unternehmerin und Tänzerin Judith Williams sowie Eiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister Daniel Weiss.

In der letzten Staffel von „Dancing on Ice“ 2019 holte sich Sarah Lombardi, die über die ganze Show als Favoritin galt, den Sieg. Auf Platz zwei folgte John Kelly und Platz drei besetzte Sarina Nowak, die mit ihren Kurven immer wieder für Furore sorgt. Doch auch die diesjährigen Kandidaten sind keine Unbekannten, denn wir kennen sie aus Dschungelcamp, Bachelorette, GNTM, Fußball, Fernsehen und vieles mehr. Das sind alle Teilnehmer bei „Dancing on Ice“:

„Dancing on Ice“ 2019: Jenny Elvers hält sich mit Poledancing fit

Sie war ganz unten - und hat sich mithilfe und viel Willenskraft wieder hochgekämpft: Jenny Elvers will sich 2020 zur Eiskönigin krönen lassen. Sportlich gesehen bringt die alleinerziehende Mutter gute Voraussetzungen mit. Seit einiger Zeit trainiert Elvers laut ihrem Instagram-Account intensiv. Besonders das Poledancing hat es ihr angetan - und das ist nicht nur sexy, sondern erfordert auch echte Muckies. Besonders fest Daumen drücken wird wohl Model-Sohn Paul. Der 18-Jährige und die Mama sind nämlich ziemlich dicke Kumpels.

Allerdings stürzte sie vor kurzem beim Eistraining und brach sich eine Rippe. Dennoch will sie weiterhin bei „Dancing on Ice“ dabei sein, wenn auch mit Schmerzmitteln. „Ich bin extrem hart im Nehmen, ein alter Show-Hase. Das war ein total herber Rückschlag, aber ich mache weiter. Zwar nur mit halber Kraft, aber die Show muss weitergehen“, so Jenny Elvers im Interview mit Bild.

Video: Dancing on Ice 2019 - Wer beherrscht das Eis?

„Dancing on Ice“ 2019: Für Peer Kusmagk kam der erste Rückschlag schon im Training

Man könnte meinen,Peer Kusmagk habe als Dschungelkönig 2011 alles erreicht, was man im Reality-TV erreichen kann. Doch der 44-Jährige will es nochmal wissen. Allerdings ist Kusmagk schon vor Show-Start hart ausgebremst worden: Im Training stürzte er und zog sich eine fiese Verletzung am linken Fuß zu. Jetzt muss er sich wohl erstmal von Ehefrau Janni Hönscheidt trösten lassen, die er 2016 in der freizügigen Kuppelshow „Adam sucht Eva“ kennenlernte.

„Dancing on Ice“ 2019: Klaudia Giez - frisch verlobt und bald auch Eisprinzessin?

Ihre feuerrote Mähne und ihre durchgeknallte Art machten „Klaudia mit K“ zum Publikumsliebling der 13. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ - obwohl sie nur 7. wurde. Geschadet hat es ihrer Popularität nicht: Klaudia hat fast doppelt so viele Instagram-Fans wie Gewinnerin Toni. Dass die 23-Jährige jetzt für Sat.1 übers Eis gleitet, ist kein Zufall: Erst kürzlich hatte sie angekündigt, sich zukünftig auf ihre TV-Karriere konzentrieren zu wollen - und das Modeln an den Nagel zu hängen. Doch ihr neuer Job ist nicht die schönste Neuigkeit in ihrem Leben: Erst vor ein paar Wochen nahm Klaudia den Heiratsantrag ihres Partners Felipe Simon an.

„Dancing on Ice“ 2019: Lina Larissa Strahl tauscht den Hexenbesen gegen die Kufen

„Hey, guck mal, das ist ja Bibi ...“ Als Hexe Bibi Blocksberg begeisterte Lina Larissa Strahl hunderttausende kleine und gar nicht mehr so kleine Kinozuschauer, und auch als Sängerin war sie schon auf Bühnen in der ganzen Republik unterwegs. Da könnte man glatt vergessen, dass die stets gut gelaunte Lina erst 21 Jahre alt ist. Als der Anruf von Sat.1 kam, musste sie übrigens nicht lange überlegen: „Ich weiß noch, dass ich früher als kleines Mädchen immer eine Eiskunstläuferin werden wollte“, schreibt Lina auf Instagram.

„Dancing on Ice“ 2019: Rekord-Torhüterin Nadine Angerer will auch auf dem Eis punkten

Das hätte man von ihr irgendwie nicht erwartet: Nadine Angerer, Ex-Nationaltorhüterin und mehrmalige Fußball-Weltmeisterin, tauscht die Stollenschuhe gegen flotte Kufen. Derzeit ist „Natze“, wie die 40-Jährige von ihren Fans genannt wird, fleißig im US-amerikanischen Portland am Trainieren, wo sie aktuell als Trainerin verpflichtet ist, und freut sich riesig. Ihr Motto: „RAUS AUS DER COMFORT ZONE!!“

„Dancing on Ice“ 2019: Ex-Bachelorette Nadine Klein will es nochmal wissen

Zuletzt war es ruhig um sie geworden: Jetzt meldet sich Ex-“Bachelorette“ Nadine Klein mit lautem Trommelwirbel zurück. Die 34-jährige Schönheit hat beste Voraussetzungen, um auf dem Eis zu reüssieren: Nadine Klein tanzt seit Jahren leidenschaftlich, am liebsten Ballett und Hip-Hop. Beim Training scheint trotzdem nicht alles glatt zu gehen: Ihren Fans präsentierte sie vor Kurzem einen ziemlich üblen Bluterguss an der Hand.

„Dancing on Ice“ 2019: Männermodel und Designer André Hamann wirbelt stylisch übers Eis

Eine Million Menschen folgen André Hamann auf Instagram. Wie man das schafft? Mit guten Genen! Na gut, und mit Arbeit. Hamann ist nicht nur eines der erfolgreichsten Männermodels Deutschlands, sondern hat auch sein eigenes Modelabel gegründet. Im TV fiel der schöne Bartträger zuletzt 2016 als Gast bei „Germany‘s Next Topmodel“ auf. Er suchte dort ein Gesicht für sein Label.

„Dancing on Ice“ 2019: GZSZ-Star Eric Stehfest hat hart trainiert

Ach, deswegen! Fans hatten sich schon über die wundersame Wandlung des ehemaligen GZSZ-Stars vom schmalen Typen zum Muskelprotz gewundert, die er auf Instagram für seine 180.000 Abonnenten festhielt. Da trainierte er wohl schon für seinen Auftritt auf dem Eis. Bekannt ist Eric Stehfest übrigens auch für sein Buch „9 Tage wach“, in dem er erstmals ganz offen von seiner langjährigen Crystal Meth-Sucht erzählt.

„Dancing on Ice“ 2019: Die Liebe hat Joey Heindle schon gefunden

Eigentlich kann für Joey Heindle schon jetzt gar nichts mehr schiefgehen, denn den Hauptgewinn hat der 26-Jährige längst gezogen: Bei den Proben zu „Dancing on Ice“ lernte der jüngste Dschungelkönig Deutschlands seine neue Freundin kennen: Die Eiskunstläuferin Ramona Elsener. Die beiden wohnen sogar schon zusammen und planen die Familienplanung. Und wer jeden Tag mit einer echten Eisprinzessin aufwacht, wird sich ja bestimmt auch auf den Kufen gut schlagen, oder?

„Dancing on Ice“ 2019: Die nächste Sprosse auf Jens Hilberts TV-Karriereleiter

„Den Mutigen gehört die Welt“ - so heißt ein Ratgeber, den Jens Hilbert schon 2014 veröffentlicht hat. Seitdem hat der Frankfurter Beauty-Unternehmer eine beachtliche Karriere im Reality TV hingelegt - gekrönt von seinem Sieg bei Promi Big Brother 2017. Ob der schräge Vogel auch auf Kufen seinen Mut unter Beweis stellen wird?