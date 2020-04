Daniela Katzenberger macht Urlaub auf Balkonien - und das im Bikini

Daniela Katzenberger versorgt ihre Fans in der Corona-Zeit regelmäßig mit Updates auf Instagram. Auf einem ihrer neuesten Pics posiert die Blondine im Bikini und macht offensichtlich Urlaub.

Mallorca - In der aktuellen Corona-Krise sind viele Menschen gezwungen zuhause zu bleiben. Davon ist natürlich auch Daniela Katzenberger und ihre Familie betroffen. Doch die Katze hat dennoch eine Möglichkeit gefunden, um die ersten warmen Sonnenstrahlen des angehenden Sommers zu genießen.

Daniela Katzenberger versorgt ihre Fans auf Instagram mit News

Momentan verbringt Daniela Katzenberger die Tage zuhause auf der Coach - zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis und ihrer kleinen Tochter, wie sie es beinahe täglich auf Instagram und in ihrer Story* zeigt. Denn trotz Quarantäne müssen die Fans der Blondine natürlich nicht auf sie verzichten.

Ob kleine Tanzeinlagen, Friseur-Probleme oder Bilder von Lucas Cordalis und der gemeinsamen Tochter. Die Fans sind auf Social Media immer wieder nah dabei. So auch auf einem ihrer neuesten Posts. Denn Sommer-Urlaub und Quarantäne? Das geht eben doch, zeigt die Blondine.

Daniela Katzenberger: Sie posiert im Bikini und genießt den Urlaub

Daniela Katzenberger macht „Urlaub auf Balkonien“. So schrieb es die Blondine vor ein paar Tagen zu einem ihrer Posts auf Instagram. Es sind zwar keine Malediven, aber auch hier kann man die Sonne genießen.

So entspannt die Katze gemütlich in der Sonne. Im türkisen Bikini hat sie es sich auf einem rosa Handtuch gemütlich gemacht und sonnt sich. Auf einen Arm abgestützt lächelt sie dabei in die Kamera. Fast wie im Urlaub.

Sogar die Wohnanlage im Hintergrund könnte fast an eine Ferienanlage erinnern. Nur der voll bestückte Wäscheständer mit Kuschelsocken und Prinzessinen-Handtüchern passt wohl eher zu Balkonien und erinnert an die vergehenden Wintertage.

Auch ein Fan kommentiert: „Am besten gefallen mir die bunten Kuschelsocken. Genug Auswahl ist ja da.“

