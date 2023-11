„Das Supertalent“ – RTL kündigt große Änderung an

Von: Johanna Kontowski

Drucken Teilen

RTL hat sich gegen ein Live-Format für das Finale der neuen Staffel von „Das Supertalent“ entschieden. © POP-EYE/Imago

Anderes Setting, anderes Format, anderer Zeitraum im TV: Bei RTL ändert sich so einiges für die bekannte Show „Das Supertalent“ im Jahr 2024.

Dortmund - „Das Supertalent“ von RTL ging im Jahr 2007 an den Start und konnte schon wenig später über 8 Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken. Obwohl die Talent-Sendung zwischenzeitlich mit ZDF-Kult-Formaten wie „Wetten, dass.. ?“ am Samstag-Abend konkurrierte. Nun geht „Das Supertalent“ in die nächste Runde, aber anders als sonst, weiß RUHR24.

„Das Supertalent“ – RTL kündigt große Änderung an

Die neue Staffel des Supertalents wird bereits im Dezember 2023 aufgenommen. Laut Informationen, die DWDL vorliegen, findet die Show in den Kölner MMC Studios statt. In den vergangen Jahren war das Setting geprägt von schicken Theatern als Drehorte.

Doch eine größere Veränderung sollte den Fans der Talent-Show spätestens im Finale 2024 auffallen. Der Sender hat in einer Stellungnahme bestätigt, dass es kein Finale im Live-Show-Format geben wird.

Bei RTL wird es kein Live-Format für das Finale von „Das Supertalent“ geben

„Das Finale vom ‚Supertalent‘ 2024 wird aus produktionstechnischen Gründen nicht live sein“, heißt es gegenüber DWDL. Was bedeutet das für die Entscheidung, bei der das Publikum bisher ausschlaggebendes Stimmrecht hatte?

Das Format des Finales hat zur Folge, dass dem Publikum dieses Stimmrecht nicht mehr gegeben ist. Die Zuschauer dürfen scheinbar und bis auf weiteres nicht darüber mitbestimmen, wer als Sieger der Staffel hervorgeht. Bereits am 15. Dezember 2023 soll diese veränderte Final-Show aufgezeichnet werden.

„Das Supertalent“ wird 2024 anders als sonst - RTL ändert den Zeitraum der Ausstrahlung

Normalerweise laufen die Staffeln der beliebten Talentshow immer zum Jahresende. Diesmal wird RTL die neuen Folgen schon Anfang des Jahres 2024 ausstrahlen. Das hat auch Auswirkungen auf das Pendant-Format für Sängerinnen und Sänger „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“.

Die neue Staffel von „DSDS“ wird aufgrund der verfrühten Ausstrahlung der Talent-Show weiter nach hinten rücken. RTL hat die genauen TV-Daten noch nicht veröffentlicht. Die 2024-Jury der Staffel von „Das Supertalent“ setzt sich aus den Promis Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und Anna Ermakova zusammen (weitere TV-News bei RUHR24).

TV-Fans müssen nicht auf „Das Supertalent“ warten, um RTL-Formate anzuschauen. Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ steht vor der Tür. Außerdem ist die Show „Promi Big Brother“ des RTL-Senders Sat.1 zurzeit in aller Munde.